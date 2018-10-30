FİNANS

Sinoplu arıcı, ballarını internetten satıyor

FİNANS HABERLERİ  | 30.10.2018 12:59 | Son Güncelleme

SİNOP'un Erfelek ilçesinde üretilen organik ballar, alıcılara internet üzerinden pazarlanıyor ve siparişler yurdun çeşitli yerlerine kargo ile gönderiliyor.

Sinoplu arıcı, ballarını internetten satıyor

Esra AKSU/ERFELEK (Sinop), (DHA) - SİNOP'un Erfelek ilçesinde üretilen organik ballar, alıcılara internet üzerinden pazarlanıyor ve siparişler yurdun çeşitli yerlerine kargo ile gönderiliyor. Bal üreticisi Vahdettin Akyıldız, ballarının yüzde yüz doğal olmasıyla yoğun talep gördüğünü belirterek, "Türkiye'nin tüm illerinden sipariş alıyoruz" dedi.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO) ürünlerle mücadele kapsamında çalışmaları sürerken, artık birço kişi alışverişlerinde ürünlerin en doğalına yöneliyor. Sinop'un Erfelek ilçesinde üretilen yüzde 100 doğal ballar, son zamanlarda tüketiciler tarafından rağbet görüyor. İlçede üretilen ballar, internet üzerinden pazarlanıyor ve siparişler Türkiye’nin birçok yerine kargoyla ulaştırılıyor.
Bal üreticisi Vahdettin Akyıldız, ballara gösterilen ilgiden memnun kaldıklarını belirterek, başarının tesadüf olmadığını söyledi. Akyıldız, "Balarımızın hepsi organiktir. Hiçbir katkı maddesi yoktur. Şu an da tüm illerde de satışını yapıyoruz. İnternet üzerinden sipariş alıyoruz ve kapılarına kadar teslim ediyoruz. Ballarımızdan alıcılar çok memnun. Başarı tesadüf değildir. Yıllardan beri bu işi yapıyoruz. Kestane balı ile yarışacak duruma geldik" dedi.

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Sinoplu arıcı, ballarını internetten satıyorSinoplu arıcı, ballarını internetten satıyorSinoplu arıcı, ballarını internetten satıyorSinoplu arıcı, ballarını internetten satıyor

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