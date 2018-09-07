FİNANS

Sinop'ta açtıkları fabrika için kapı kapı dolaşıp, işçi arıyorlar

FİNANS HABERLERİ  | 07.09.2018 17:38 | Son Güncelleme

SİNOP'ta bir yıl önce faaliyete giren ve ürettiği ürünleri uluslararası markaya ihraç eden tekstil firması, çalıştıracak işçi bulamıyor.

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- SİNOP'ta bir yıl önce faaliyete giren ve ürettiği ürünleri uluslararası markaya ihraç eden tekstil firması, çalıştıracak işçi bulamıyor. Gazete ve radyolara ilan veren şirket yetkilileri, kapı kapı dolaşarak işçi arıyor.

Sinop, Organize Sanayi Bölgesi'nde, 7 bin 200 metrekare alan üzerine kurulan ve 500 kişi kapasiteli, uluslararası iki dev giyim markası için üretim yapan fabrikada 152 işçi çalışıyor. Fabrikada çalıştıracağı işçi sorunu yaşayan şirket, gazete ve radyolara eleman ilanı verdi. Ancak yeterli iş başvurusu gelmedi. Kapı kapı dolaşan iş yeri temsilcileri; asgari ücret, sigorta, yemek ve 8 saat çalışma şartlarıyla, vatandaşları ikna etmeye çalışıyor.

Şirket Yöneticisi Yavuz Kurutaş, küçük bir eğitim bandıyla başladıkları işte şu anda 7 bin 200 metrekarede yaklaşık 500 kişi istihdam edebilecek kapasitede bir fabrika kurduklarını belirterek çalıştıracak işçi bulmakta zorlandıklarını söyledi. Kurutaş, "Fabrika 500 kişi çalışacak kapasitede. Bizim 152 çalışanımız var. Bunu artırmak için gazetelere ve radyolara ilanlarımızı verdik.İllerde ve ilçelerde afişlerimiz var. Bizzat kendimiz gidip arkadaşlara firmamızın çalışma şartlarını tanıtıp çalışma yolunda ikna etmeye çalışıyoruz. Bizim şirketimizin diktiği ürünler 7 bin 500 civarında mağazası bulunan iki ayrı dev şirkete gidiyor. Yaptığımız bütün ürünler yurt dışına ihraç edilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük sıkıntılarından bir tanesi cari açıktır. Herkes de bunu çok iyi bir şekilde bilmektedir. Üretim olmadığı müddetçe tüketimin bol olduğu yerde hiçbir zaman huzur ve refah olmayacaktır” dedi.

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