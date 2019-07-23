Sinop'ta balıkçılık sektörüne 10,5 milyon avroluk yatırım

Küçük ölçekteki balıkçıların yeterli derecede depolama tesisleri bulunmaması nedeniyle zaman zaman sıkıntılarla karşılaştıklarını aktaran Akbaş, şöyle devam etti:

Sinop'ta balıkçılık faaliyetlerin yoğun olarak yürütüldüğüne işaret eden Akbaş, özellikle balık avı sezonunda tonlarca balığın avlandığını dile getirdi.

Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (STSO) Salim Akbaş, AA muhabirine, projenin beş yerel ortağından birinin de odaları olduğunu söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde yürütülen proje çerçevesinde bu yıl içinde ihale sürecinin başlatılarak 2022 yılında faaliyete geçirilmesi hedeflenen tesiste, ilk etapta 81 kişi istihdam edilecek.

SİNOP (AA) - Türkiye’nin önemli balıkçılık merkezilerinden Sinop'ta, Avrupa Birliği'nce (AB) desteklenen "Temel Sektörlerin Rekabetçiliğinin Artırılması" Projesi kapsamında toplam maliyeti 10,5 milyon avro olan balık işleme ve paketleme tesisi kurulması için çalışma başlatıldı.

"Sezon içinde avlanan tonlarca balığın iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Balıkçılarımız şu an yeterli derecede soğuk hava depolarına sahip değiller. Bazen arz fazlası balığın un fabrikalarına gönderildiği veya tekrar denize döküldüğü oluyor. Kurulacak bu tesiste aynı anda 3 bin ton işlenmiş balık muhafaza edilecek. Balıkçılarımız piyasa koşullarının altında hizmet bedeli ile buradan yararlanacaklar."

Akbaş, tesisten hizmet alacak balıkçıların yılın istedikleri bir döneminde ürünlerini piyasaya sürebileceklerine dikkati çekerek, “Böylelikle vatandaş da yaz ortasında her türlü balığı tüketme şansı yakalayacak.” dedi.

- Bakanlık yetkilileri incelemede bulundu

Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri, Vali Yardımcısı Mehmet Tanışır başkanlığındaki heyetle birlikte tesisin kurulması planlanan alanda incelemede bulundu.

Karşılıklı görüş alışverişinde bulunan inceleme esnasında Bakanlık yetkililerine proje hakkında bilgiler verildi.

