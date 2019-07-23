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Sinop'ta balıkçılık sektörüne 10,5 milyon avroluk yatırım

FİNANS HABERLERİ  | 23.07.2019 15:23 | Son Güncelleme

Türkiye'nin önemli balıkçılık merkezilerinden Sinop'ta, Avrupa Birliği'nce desteklenen "Temel Sektörlerin Rekabetçiliğinin Artırılması" Projesi kapsamında toplam maliyeti 10,5 milyon avro olan balık işleme ve paketleme tesisi kurulacak - Hizmete 2022 yılında girmesi planlanan ve ilk etapta 81 kişinin istihdam edileceği tesiste, aynı anda 3 bin ton işlenmiş balık soğuk hava depolarında muhafaza edilebilecek

SİNOP (AA) - Türkiye’nin önemli balıkçılık merkezilerinden Sinop'ta, Avrupa Birliği'nce (AB) desteklenen "Temel Sektörlerin Rekabetçiliğinin Artırılması" Projesi kapsamında toplam maliyeti 10,5 milyon avro olan balık işleme ve paketleme tesisi kurulması için çalışma başlatıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde yürütülen proje çerçevesinde bu yıl içinde ihale sürecinin başlatılarak 2022 yılında faaliyete geçirilmesi hedeflenen tesiste, ilk etapta 81 kişi istihdam edilecek.

Aynı anda 3 bin ton işlenmiş balığın soğuk hava depolarında muhafaza edileceği tesisin bölge ekonomisine önemli derecede katma değer kazandırması bekleniyor.

- "Arz fazlası balık işlenerek paketlenecek"

Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (STSO) Salim Akbaş, AA muhabirine, projenin beş yerel ortağından birinin de odaları olduğunu söyledi.

Sinop'ta balıkçılık faaliyetlerin yoğun olarak yürütüldüğüne işaret eden Akbaş, özellikle balık avı sezonunda tonlarca balığın avlandığını dile getirdi.

Küçük ölçekteki balıkçıların yeterli derecede depolama tesisleri bulunmaması nedeniyle zaman zaman sıkıntılarla karşılaştıklarını aktaran Akbaş, şöyle devam etti:

"Sezon içinde avlanan tonlarca balığın iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Balıkçılarımız şu an yeterli derecede soğuk hava depolarına sahip değiller. Bazen arz fazlası balığın un fabrikalarına gönderildiği veya tekrar denize döküldüğü oluyor. Kurulacak bu tesiste aynı anda 3 bin ton işlenmiş balık muhafaza edilecek. Balıkçılarımız piyasa koşullarının altında hizmet bedeli ile buradan yararlanacaklar."

Akbaş, tesisten hizmet alacak balıkçıların yılın istedikleri bir döneminde ürünlerini piyasaya sürebileceklerine dikkati çekerek, “Böylelikle vatandaş da yaz ortasında her türlü balığı tüketme şansı yakalayacak.” dedi.

- Bakanlık yetkilileri incelemede bulundu

Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri, Vali Yardımcısı Mehmet Tanışır başkanlığındaki heyetle birlikte tesisin kurulması planlanan alanda incelemede bulundu.

Karşılıklı görüş alışverişinde bulunan inceleme esnasında Bakanlık yetkililerine proje hakkında bilgiler verildi.

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avro Balık sektör sinop tesis yatırım

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