FİNANS

Sinop'ta palamut bolluğu; 4 palamut 10 lira

FİNANS HABERLERİ  | 18.10.2018 15:23 | Son Güncelleme

KARADENİZ'de geçen sezon umduğunu bulamayan ve rotasını Atlas Okyanusu'na çeviren balıkçılar, yeni sezonda palamut bolluğu yaşıyor.

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- KARADENİZ'de geçen sezon umduğunu bulamayan ve rotasını Atlas Okyanusu'na çeviren balıkçılar, yeni sezonda palamut bolluğu yaşıyor. Sinop'ta, 4 tanesi 10 liradan satılan palamut, hem vatandaşların hem de balıkçıların yüzünü güldürdü. Denizde av yasağının sona ermesiyle 'Virabismillah' diyerek ağlarını Karadeniz'e bırakan balıkçılar seferden tonlarca palamutla dönüyor. Balıkçı tezgahlarını dolduran palamudun fiyatı da bolluk nedeniyle düştü. Kentte, balıkçı tezgahlarında, 250-300 gramlık palamutların 4 tanesi 10 liradan satılıyor. Balıkçı Olcay Karabulut, palamudun son yılların en düşük fiyatından satıldığını belirterek, "Bu sene yoğun balıkçılık oldu. Kayıklarımız 5 bin ile 10 bin kasa aralığında bayağı balık avladı. 4 çiftli, 5 çiftli balıklar tutuldu. 800-900 gram, 1 kilogram arasında balıklar tutuldu. Bu sezon bayağı bereketli oldu. Avlanan balıklar oldukça kaliteli" dedi.

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