Sinop'ta palamut bolluğu; 4 palamut 10 lira

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- KARADENİZ'de geçen sezon umduğunu bulamayan ve rotasını Atlas Okyanusu'na çeviren balıkçılar, yeni sezonda palamut bolluğu yaşıyor. Sinop'ta, 4 tanesi 10 liradan satılan palamut, hem vatandaşların hem de balıkçıların yüzünü güldürdü. Denizde av yasağının sona ermesiyle 'Virabismillah' diyerek ağlarını Karadeniz'e bırakan balıkçılar seferden tonlarca palamutla dönüyor. Balıkçı tezgahlarını dolduran palamudun fiyatı da bolluk nedeniyle düştü. Kentte, balıkçı tezgahlarında, 250-300 gramlık palamutların 4 tanesi 10 liradan satılıyor. Balıkçı Olcay Karabulut, palamudun son yılların en düşük fiyatından satıldığını belirterek, "Bu sene yoğun balıkçılık oldu. Kayıklarımız 5 bin ile 10 bin kasa aralığında bayağı balık avladı. 4 çiftli, 5 çiftli balıklar tutuldu. 800-900 gram, 1 kilogram arasında balıklar tutuldu. Bu sezon bayağı bereketli oldu. Avlanan balıklar oldukça kaliteli" dedi.
Bakan Albayrak'tan önemli açıkalamalar
BDDK, mevduat ve katılım fonu kabulüne ilişkin esaslar yönetmeliğinde değişiklik yaptı
İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı
Trabzonlu girişimci Oğuz boylarının adını verdiği 24 çadırla oba kültürünü yaşatıyor
Otomotiv pazarıyla ilgili kritik rakam
Dolar ne kadar? (17 Ekim 2018 dolar kuru yorumları)
Hediyelik Eşya Satan Web Siteleri (Hangisi Avantajlı?)
Dolar ne kadar? Dolar düştü mü? 16 Ekim dolar yorumları
Güneysu'da, 'Erdoğan' turizmi
Milyonları ilgilendiren gelişme! Uzatılmıştı... Bugün son gün
Okuyucu Yorumları 0 yorum