FİNANS

Sinop’tan dünyaya ihraç ediliyor, günde 7 bin lira kazanan bile var

FİNANS HABERLERİ  | 05.07.2019 16:24 | Son Güncelleme

 SİNOP''un Erfelek ilçesinde köylüler tarafından toplanan mantarlar, Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Sinop’tan dünyaya ihraç ediliyor, günde 7 bin lira kazanan bile var

Esra AKSU/ERFELEK (Sinop), (DHA)- SİNOP''un Erfelek ilçesinde köylüler tarafından toplanan mantarlar, Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Yörede aileler, topladıkları mantarlardan günde 7 bin liraya kadar gelir elde edebiliyor.
Erfelek ilçesinde dağ yamaçlarında yetişen yaklaşık 12 farklı mantar türü, yöre halkının önemli geçim kaynağı oldu. Organik mantarlar, köylülerce toplanıp ilçe merkezinde bir firmaya satılıyor. Burada ev kadınları tarafından işlenen mantarlar, İtalya ve Fransa başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Geçen yıl ilçeden yaklaşık 80 TIR'ın taşıdığı 200 ton mantar yurt dışına gönderildi. Erfelek mantarına en fazla talep ise dünya mutfakları içinde büyük üne sahip olan ve ismini makarna ve pizza ile duyuran İtalya'dan geliyor. Yörede bolca yetişen, İtalyan ve Fransız mutfağında yaygın olarak kullanılan porçini mantarı, yurt dışına gönderilmek üzere hazırlanıyor. Yörede aileler, topladıkları mantarlardan günde 7 bin liraya kadar gelir elde edebiliyor.
Firma sahibi Kemal Bayramoğlu, ilçeden her yıl yaklaşık 200 ton mantar ihraç edildiğini belirterek "Bazen rekolte 300 ton dolayında, bazen de 30-40 tona düşebiliyor. İtalya başta olmak üzere, Fransa, Romanya ve Avrupa ülkelerine gönderiyoruz. Burada işlemimiz dışında, gittiği yerde de kalibre kalibre işleniyor, kavanozlanıyor, yani bir sürü işlemden geçiyor. Bu mantarlar Avrupa'da restoranların ve otellerin vazgeçilmezleri arasında" dedi.
Bayramoğlu, "Mantar parasıyla ev, bina yaptıran çok sayıda vatandaşımız var. Bazen bir günde 6-7 bin TL kazanan vatandaşımız oluyor" diye konuştu.

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Sinop’tan dünyaya ihraç ediliyor, günde 7 bin lira kazanan bile varSinop’tan dünyaya ihraç ediliyor, günde 7 bin lira kazanan bile varSinop’tan dünyaya ihraç ediliyor, günde 7 bin lira kazanan bile varSinop’tan dünyaya ihraç ediliyor, günde 7 bin lira kazanan bile var

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