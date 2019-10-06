FİNANS

Sırbistan ile ekonomik ilişkiler masaya yatırılacak

FİNANS HABERLERİ  | 06.10.2019 09:44 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sırbistan'a gerçekleştireceği resmi ziyarette, bu ülkeye yapılacak yatırımlar ve karşılıklı ticaretin iyileştirilmesi gündemde olacak - Sırbistan ile Türkiye arasında ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi için başta tekstil, otomotiv, tarım, gıda, inşaat ve turizm olmak üzere pek çok alanda önemli fırsatlar bulunuyor - Türkiye, 2014-2018 yıllarında Sırbistan'a 3,2 milyar dolarlık ihracat yaptı, bu ülkeden 1,5 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirildi - DEİK Türkiye-Sırbistan İş Konseyi Başkanı Bayram Akgül: - "Sırbistan ile STA'mızın güncellenmesiyle birlikte kısa vadede 2, orta vadede 5, uzun vadede 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefliyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sırbistan'a gerçekleştireceği resmi ziyarette, Türk firmalarının yapacağı yatırımlar ve karşılıklı ticaretin iyileştirilmesi açısından atılabilecek adımlar ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sırbistan'a gerçekleştireceği resmi ziyaret kapsamında, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Sırbistan İş Konseyi ile Sırbistan Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde "Sırbistan-Türkiye İş Forumu" düzenlenecek.

Son yıllarda Türk yatırımcılar için cazip bir pazar haline gelen Sırbistan, kalifiye iş gücü, iş dostu yatırım ortamı ve sağladığı finansal teşviklerle dikkati çekiyor. Sırbistan, Avrupa Birliği, Balkanlar, Türkiye, Rusya ve Kazakistan gibi çeşitli ülke ve bölge pazarlarıyla gümrüksüz ticaret imkanına sahip olması sayesinde ihracata yönelik yatırım yapmak isteyen firmalar için bir üretim üssü olma yolunda ilerliyor.

Gerçekleştirdiği kurumsal ve yapısal reformlar sayesinde AB'ye aday ülke konumundaki Sırbistan ile Türkiye arasında ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi için başta tekstil, otomotiv, tarım, gıda, inşaat ve turizm sektörleri olmak üzere birçok alanda önemli fırsatlar bulunuyor. İki ülke arasındaki yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması, çifte vergilendirmeyi önleme ve serbest ticaret anlaşmaları sayesinde iş insanlarına avantajlar da sunuluyor.

- 5 yılda 4,7 milyar dolarlık ticaret hacmi

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre, yaklaşık 7 milyonluk nüfusa sahip Sırbistan ekonomisinin Uluslararası Para Fonu tahminlerine göre bu yıl yüzde 3,5 oranında büyümesi bekleniyor.

Sırbistan, Türkiye'nin dış ticaret fazlası verdiği ülkeler arasında bulunuyor. 2014-2018 yıllarını kapsayan 5 yıllık dönemde Türkiye ve Sırbistan arasında yaklaşık 4,7 milyar dolarlık ticaret hacmi yakalandı. Bu dönemde, Sırbistan'a 3,2 milyar dolarlık ihracat yapıldı, bu ülkeden 1,5 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirildi. Bu yıl ağustos itibarıyla da Sırbistan'a 585,7 milyon dolarlık ihracat yapıldı, bu ülkeden 233 milyon dolar değerinde ürün ithal edildi.

Türkiye'nin Sırbistan'a en çok ihracat yaptığı fasılların başında "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam ve parçaları", "kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları", "demir veya çelikten eşya", "elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları, aksam-parça-aksesuarı" ve "plastikler ve mamulleri" geldi. En çok ithalatın da "bakır ve bakırdan eşya", "kauçuk ve kauçuktan eşya", "kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları", "demir ve çelik" ile "elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları, aksam-parça-aksesuarı" fasıllarında gerçekleştiği görüldü.

Türkiye'nin Sırbistan arasında 2014-2018 yılları ve 2019'un 8 ayı itibarıyla gerçekleşen dış ticarete ilişkin veriler (milyon dolar) şöyle:

Yılİhracat İthalatDış ticaret hacmi2014506,4273,9780,32015492,5238,3730,82016581,7288,2869,92017717,5414,41.131,92018867,6326,31.193,92019 (8 ay)585,7233818,7
- 10 milyar dolarlık ticaret hedefi

DEİK Türkiye-Sırbistan İş Konseyi Başkanı Bayram Akgül, Sırbistan ziyaretine ilişkin yaptığı değerlendirmede, bu ülkeyle serbest ticaret anlaşmasının (STA) güncellendiğini anımsatarak "Sırbistan ile STA'mızın güncellenmesiyle birlikte kısa vadede 2, orta vadede 5, uzun vadede 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefliyoruz." dedi.

Sırbistan ile Türkiye ortaklığında büyük iş potansiyeli bulunduğunu anlatan Akgül, "İki ülke de Balkanlar için çok önemli. Sırbistan-Bosna Hersek arasındaki otoyolun tamamlanmasıyla iki ülkeye mal taşımacılığı daha rahat olacak ve yatırımcılar daha fazla noktaya ulaşabilecek. Enerji, tarım, sanayi ve tekstil alanında Sırbistan'da birçok yatırımcımız var. Ziyarette, Türk firmalarının orada yapacağı yatırımlar ve karşılıklı ticaretin iyileştirilmesi açısından atılabilecek adımlar da masaya yatırılacak." dedi.

Akgül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sırbistan ziyaretinde söz konusu otoyolun temelinin de atılacağını belirterek bunun Türkiye’nin bölgedeki en büyük projelerinden biri olacağını aktardı.

Sırbistan'ın yabancı yatırımcılara tatmin edici destekler verdiğini ifade eden Akgül, "Ülkede, arsa ve fabrika için harcama yapılmasına gerek kalmadan yatırım yapılabiliyor ve vergi avantajları bulunuyor. Çalıştırılacak kişi başına destek de veriliyor." diye konuştu.

Akgül, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sırp mevkidaşı Aleksandar Vucic arasındaki iyi ilişkinin ekonomiye de yansıdığına dikkati çekerek "Vucic'in Türk yatırımcılarla birebir ilgileniliyor olması bizim için çok önemli. Ekonomik iş birliği gelişirken, bize de iş insanları olarak bu ilişkileri pekiştirmek düşüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan'ın ziyaretinde son iki yılda hizmete giren Türk yatırımcılarına ait bazı fabrikaların resmi açılışlarının gerçekleştirileceğini dile getiren Akgül, yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlandığını söyledi.

Akgül, Türk-Sırp ilişkilerinin bu bölgedeki barışa katkı sağladığını ve ülke ekonomilerinin gelişmesi için de moral olduğunu kaydetti.

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DEİK Sırbistan Sırbistan Ticaret ve Sanayi Odası Türkiye-Sırbistan İş Konseyi yatırım

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