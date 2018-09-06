Sırbistan - Türkiye ilişkileri

İZMİR (AA) - Sırbistan Eğitim Bilim ve Teknolojik Gelişim Bakanı Mladen Sarcevic, iki ülke arasındaki ikili sözleşmeler sayesinde Sırbistan'da 400'ü aşkın Türk firmasının faaliyet gösterdiğini, turizm ve altyapı konusunda da önemli projelerin bulunduğunu belirterek, bu gelişmelerin mutluluk verici olduğunu dile getirdi.

87. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın partner ülkesi olarak seçilen Sırbistan'ın Eğitim Bilim ve Teknolojik Gelişim Bakanı Mladen Sarcevic, AA muhabirine, iki ülke arasında ilişkileri daha da geliştirmek üzere katıldıkları İEF'de verimli iş birlikleri gerçekleştireceklerine inandığını söyledi.

Sırbistan Cumhuriyeti'nin Türkiye'ye ve Türk hükümetine çok büyük saygı duyduğunu dile getiren Sarcevic, "Türkiye'ye geldiğimde en samimi, en sıcak dostlarımın arasına gelmiş gibi hissediyorum. Sırbistan, Türk halkına karşı sevgi duymaktadır." dedi.

Türkiye'nin son yıllardaki gelişimini ilgiyle izlediklerini ifade eden Sarcevic, iki ülke cumhurbaşkanlarının çok sık bir araya geldiğini, iki ülke arasında verimli anlaşmaların yapıldığını belirtti.