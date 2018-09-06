FİNANS

Sırbistan - Türkiye ilişkileri

FİNANS HABERLERİ  | 06.09.2018 14:06 | Son Güncelleme

Sırbistan Eğitim Bilim ve Teknolojik Gelişim Bakanı Mladen Sarcevic: - "Sırbistan'da 400'ü aşkın Türk firması faaliyet göstermekte. Turizm ve altyapı konusunda da çok büyük projelerin gerçekleştirilmesi bekleniyor. Bu da bizim halkımızı çok mutlu ediyor"

İZMİR (AA) - Sırbistan Eğitim Bilim ve Teknolojik Gelişim Bakanı Mladen Sarcevic, iki ülke arasındaki ikili sözleşmeler sayesinde Sırbistan'da 400'ü aşkın Türk firmasının faaliyet gösterdiğini, turizm ve altyapı konusunda da önemli projelerin bulunduğunu belirterek, bu gelişmelerin mutluluk verici olduğunu dile getirdi.

87. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın partner ülkesi olarak seçilen Sırbistan'ın Eğitim Bilim ve Teknolojik Gelişim Bakanı Mladen Sarcevic, AA muhabirine, iki ülke arasında ilişkileri daha da geliştirmek üzere katıldıkları İEF'de verimli iş birlikleri gerçekleştireceklerine inandığını söyledi.

Sırbistan Cumhuriyeti'nin Türkiye'ye ve Türk hükümetine çok büyük saygı duyduğunu dile getiren Sarcevic, "Türkiye'ye geldiğimde en samimi, en sıcak dostlarımın arasına gelmiş gibi hissediyorum. Sırbistan, Türk halkına karşı sevgi duymaktadır." dedi.

Türkiye'nin son yıllardaki gelişimini ilgiyle izlediklerini ifade eden Sarcevic, iki ülke cumhurbaşkanlarının çok sık bir araya geldiğini, iki ülke arasında verimli anlaşmaların yapıldığını belirtti.

Sarcevic, şunları kaydetti:

"Türkiye ile Sırbistan arasındaki ikili anlaşmalar sayesinde Sırbistan'da şu an 400'ü aşkın Türk firması faaliyet göstermekte. Gümrük muafiyeti konusunda da anlaşmalarımız var. İki ülke için çok olumlu. Sadece açılan 400 firma değil, iki ülke arasında turizm ve altyapı konusunda çok büyük projelerin gerçekleştirilmesi bekleniyor. Bu da bizim halkımızı çok mutlu ediyor. Halkımız yaz tatilleri için Türkiye'yi tercih ediyor. 100 binden fazla Türk turist de Sırbistan'ı ziyaret ediyor."

Konuk bakan, iki ülke arasında eğitim alanında da iş birliği yapılmasını istediklerini, iki ülke gençlerinin birbirini tanıması için projeler geliştirilmesi gerektiğini ifade ederek Türkçe ve Sırpça'nın karşılıklı iki ülkede öğretilmesi için enstitü benzeri bir girişim yapılabileceğini aktardı.

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87. İzmir Enternasyonal Fuarı Mladen Sarcevic Sırbistan

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