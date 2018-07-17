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Şirket ciroları Mayıs’ta yıllık yüzde 25.1 arttı

FİNANS HABERLERİ  | 17.07.2018 10:28 | Son Güncelleme

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin ciroları Mayıs’ta yıllık bazda yüzde 25.1, aylık bazda ise yüzde 1.3 arttı.

İstanbul, 17 Temmuz (DHA) - Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin ciroları Mayıs’ta yıllık bazda yüzde 25.1, aylık bazda ise yüzde 1.3 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan “Ciro Endeksleri, Mayıs 2018” verilerine göre;

  • Toplam ciro yüzde 25,1 arttı
  • Sanayi sektöründe ciro yüzde 30.0 arttı
  • İnşaat sektöründe ciro yüzde 42.7 arttı
  • Ticaret sektöründe ciro yüzde 19.8 arttı
  • Hizmet sektöründe ciro yüzde 23.3 arttı

TÜİK’ten yapılan açıklamada şu bilgiler verildi;

“Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksi, Mayıs’ta yıllık bazda yüzde 25.1 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1.3 arttı.

“Takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi, Mayıs’ta yıllık bazda yüzde 30.0 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 3.6 arttı.

“Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi, Mayıs’ta yıllık bazda yüzde 42.7 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 4.3 arttı.

“Takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, Mayıs’ta yıllık bazda yüzde 19.8 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0.9 azaldı.

“Takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi, Mayıs’ta yıllık bazda yüzde 23.3 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1.6 arttı.

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