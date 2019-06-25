FİNANS

"Şirket stratejileri sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde olmalı"

FİNANS HABERLERİ  | 25.06.2019 17:01 | Son Güncelleme

TSKB Genel Müdür Yardımcısı ve SKD Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Ece Börü, şirket stratejilerinin sürdürülebilir kalkınma kriterleri çerçevesinde ele alınması gerektiğini söyledi.

İstanbul, 25 Haziran (DHA) - TSKB Genel Müdür Yardımcısı ve SKD Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Ece Börü, şirket stratejilerinin sürdürülebilir kalkınma kriterleri çerçevesinde ele alınması gerektiğini söyledi.
SKD Türkiye üyesi 25 şirketin sürdürülebilirlik ve entegre raporların analizine yer veren Reporting Matters raporun ikincisi TSKB ev sahipliğinde tanıtıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Ece Börü, iklim değişikliğinin olumsuz etkileri nedeniyle günümüz dünyasında çevresel, toplumsal ve ekonomik kaygıların giderek arttığına dikkat çekti ve ekledi:
"Bu durum finans sektörüne ve iş dünyasına önemli sorumluluklar yüklüyor. Sonraki nesillere daha iyi bir gelecek bırakmak için artık tüm şirketlerin stratejilerini sürdürülebilir kalkınma kriterleri çerçevesinde ele almaları gerektiğini gayet iyi biliyoruz. Sürdürülebilirlik felsefesini tüm iş modeline entegre etmiş bir banka olarak değer zinciri boyunca hem finansal hem de finansal olmayan unsurların belli bir disiplin çerçevesinde izlenmesinin ve yönetilmesinin büyük önem taşıdığına inanıyoruz."
Toplantının açılışında konuşan SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin ise “Yapılan araştırmalar yalnızca 2030 yılına kadar 4 trilyon dolar değerindeki varlığın, iklim değişikliği nedeniyle risk altında olduğunu gösteriyor. Öte yandan, WBCSD’ye üye 115 şirket özelinde yapılan analizde şirketlerin yüzde 41’i iklim değişikliği risklerini açıkça raporlarında tartışırken, yalnızca yüzde 9.0’u iklim değişikliğinin yarattığı fırsatlara değindiği belirtiliyor.” dedi.
Açılış konuşmasının ardından, konuşan SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Sürdürülebilir Finans ve Risk Yönetimi Odak Alanı Eş Başkanı Ediz Günsel, “Geçtiğimiz yıl bu projeye başlarken öncelikli sürdürülebilirlik konularını Birleşmiş Milletlerin yayınladığı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile eşleyen raporların toplam içindeki oranı yüzde 17 idi. Geçen yılki geri bildirim toplantılarımızın ardından Reporting Matters 2018’de bu oranın yüzde 84’e çıkmış olması, ne kadar doğru bir çalışma yaptığımızı göstermesi açısından oldukça sevindirici” dedi.
Etkinliğin Onur Konuğu, Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC) Onursal Başkanı Mervyn King de kapanış konuşmasında, aktif sürdürülebilirlik çalışmaları için konuyu gündemde tutma görevinin yönetim kurullarında olduğunu ve yönetim kurulu üyelerinin bu konuda olabildiğince çok bilgi alması; kurumların sürdürülebilir dönüşümü, gelişim ve değişim için sorumluluk almalarının, irade koymalarının ancak bu şekilde mümkün olabileceğini belirtti.

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