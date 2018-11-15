Şirket yönetimlerine 'dijital katılım' dönemi

İSTANBUL, (DHA) -SERMAYE piyasasının alt yapı kurumlarından olan Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) son 5 yıldır yeni bilişim sistemleriyle piyasaların nabzını tutuyor. Şirket kuruluşundan bu yana faaliyete sunduğu ürünleriyle piyasa üyeleri ve katılımcıları online ortamda aynı çatı altında buluşturmayı hedefliyor. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından düzenlenen Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi bu yıl 'Gelecek' temasıyla üçüncü kez kapılarını açtı. Gerçekleştirilen kongrede, reel sektör, finansal hizmetler sektörünü etkileyen yapay zeka gibi geleceği şekillendiren konu başlıkları masaya yatırıldı. Konuyla ilgili farklı girişim ve projeler ön plana çıktı. Bunların en dikkat çekici olanlarından biri Borsa İstanbul Grubu şirketleri arasında olan Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi'nin bilişim sistemi Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) oldu. Kongre kapsamında gerçekleştirilen panelde konuyla ilgili bilgiler veren Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Veri Depolama ve Raporlama Müdürü Dr. Özgür Uysal, üye ve piyasa katılımcıları arasında talep edilen çerçevede bilgi akışının sağlanmasının amaçlandığı ifade etti. Ürünleriyle ilgili sorulan soruların ardından açıklamalarda bulunan Uysal, ilk kez 2012 yılının sonunda uygulamalarına Galatasaray Spor Kulübü’nün elektronik genel kuruluyla başladıklarını anlattı. Borsa İstanbul’a kote olan şirketler için yıllık 500 adet genel kurul yaptıklarına dikkat çeken Özgür Uysal, “Borsada işlem gören bütün şirketler için zaten zorunlu olan bir uygulama. Bugüne kadar 100 binin üzerinde yatırımcı katıldı” diye konuştu.

GENEL KURULA GELMEDEN OY KULLANILABİLİR Mİ? Şirketlerin genel kurullarının canlı takip edilebilmesi amacıyla oluşturulan sistem ile Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin genel kurullarına, pay sahipleri, elektronik ortamda şahsen veya temsilci aracılığıyla katılabiliyor, bilgi alabiliyor ya da oy kullanabiliyor. Konuyla ilgili konuşmaya devam eden Uysal, "2012 yılında yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kanunu ile altyapı kurumlarının görev ve sorumlulukları uluslararası düzenlemelerle tam uyumlu hale geldi. Yasal olarak da kuruluş olarak yetki ve sorumluluklarımız netleştirildi ve faaliyetlerimizi yürütmeye başladık" şeklinde konuştu. “TASARIM, ÇOK ÜYELİ KURULUŞLARA DA UYGUN” Elektronik Genel Kurulu’nun özellikle yabancı yatırımcı tarafından ciddi anlamda tercih edildiğini aktaran Dr. Uysal, “Herhangi bir katılımcının fiziksel olarak genel kurula gelmeden ya da noterden vekalet vermeden rahat bir şekilde vekalet verebildikleri, oy kullanabildikleri ve görüşlerini paylaşabildikleri bir uygulama. Biz bu uygulamanın sadece borsaya kota olan şirketlerin değil, çok üyeli taraflı odalar, dernek, futbol kulüpleri gibi mekanizmalarda da rahat bir şekilde kullanılabileceğini düşünüyoruz. Yapıyı o şekilde tasarladık” ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE’DEKİ FONKSİYONU BAŞARILI” Türkiye Sermaye Piyasaları’nın en genç şirketlerinden biri olduklarını anlatan Uysal, 2005’ten beri faaliyet gösterdiklerini hatırlatarak, “13 yıldan beri MKK olarak hem kayıt hem saklama fonksiyonunu tek bir yerden yürütüyoruz. Aslında yurtdışında bu iki fonksiyonun iki ayrı kurumda toplanması öngörülüyor. Ancak konunun Türkiye’deki pratiğinin oldukça başarılı olduğunu düşünüyorum. Tek bir kurumda toplayarak hem operasyonel hem de teknik ve risk anlamdaki maliyetini azalıyor” diye konuştu. “ENDONEZYA DA TÜRKİYE’DEKİ SİSTEMİ KULLANACAK” Ürünlerinin yurt dışı satışlarının da bulunduğunu ifade eden Dr. Özgür Uysal, konuşmasını şöyle tamamladı: “Bu ülkelerden biri Afrika… Nijerya ve Kenya’da elektronik genel kurul yapıldı. Bunun yanı sıra Endonezya sermaye piyasalarında elektronik genel kurulu kullanılması konusunda 2017’de projeye başladık. Şu anda arkadaşlarımız orada ve Endonezya sermaye piyasalarında bu sistemin kullanılması için son aşamaya gelindi. Önümüzdeki yıl Endonezya da Türkiye’deki e-GKS kullanılacak.”