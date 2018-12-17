FİNANS

"Şirketler çevreye karşı sorumlu üretimi teşvik etmeli"

FİNANS HABERLERİ  | 17.12.2018 14:37 | Son Güncelleme

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik: - "Kimya ve petrol sektörlerindeki şirketler de tüm tedarik zinciri boyunca sorumlu üretimi teşvik ederek, çevreyi koruyan, sosyal ilerlemeyi teşvik eden ve ekonomik büyümeyi destekleyen yenilikçi ürünler ve uygulamalar geliştirerek Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine destek verebilir" - Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk: - "Araştırmalarımızı sırf teorik çalışmalarla kısıtlı tutmamak adına uygulanabilir, sektörler ve STK'larla iç içe, problem çözmeye yönelik olacak şekilde planlıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, "Kimya ve petrol sektörlerindeki şirketler de tüm tedarik zinciri boyunca sorumlu üretimi teşvik ederek, çevreyi koruyan, sosyal ilerlemeyi teşvik eden ve ekonomik büyümeyi destekleyen yenilikçi ürünler ve uygulamalar geliştirerek Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine destek verebilir." ifadelerini kullandı.

Özyeğin Üniversitesi-TÜSİAD Sürdürülebilir Kalkınma Forumu Sektörel Sürdürülebilirlik Araştırması'nın
ilk sonuçları "Sektörel Sürdürülebilirlik Araştırması: Kimya Petrol, Kauçuk ve Plastik Sektörleri" başlıklı seminerde açıklandı

İş dünyasının sürdürülebilirlik performansını ortaya koymak amacıyla yapılan ve ilk olarak kimya, petrol, kauçuk ve plastik sektörlerinin ele alındığı araştırmanın sonuçlarının açıklandığı seminerde konuşan Bilecik, dünyanın, işlerinin ve markalarının geleceğini düşünerek, faaliyetlerinin çevre ve topluma olumsuz etkilerini minimuma indirmek için adım atan şirketlerin, sürdürülebilirlik ve karlılığın birbiriyle çelişmediğini, tam tersine birbirini beslediğini yıllar içindeki finansal performanslarıyla ortaya koyduğunu bildirdi.

"Kimya ve petrol sektörlerindeki şirketler de tüm tedarik zinciri boyunca sorumlu üretimi teşvik ederek, çevreyi koruyan, sosyal ilerlemeyi teşvik eden ve ekonomik büyümeyi destekleyen yenilikçi ürünler ve uygulamalar geliştirerek Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine destek verebilir." ifadesini kullanan Bilecik, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geçen Özyeğin Üniversitesi ve TÜSİAD olarak Sürdürülebilir Kalkınma Forumu'nu kurarken, dünyadaki sürdürülebilirlik gündemini yakından takip etmek, kalkınmayı sürdürülebilir kılacak politikalara katkı sağlamak ve iş dünyasının bu alandaki dönüşümüne destek olmayı hedefledik. Bugün kimya, petrol, plastik ve kauçuk sektörlerinde Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin sürdürülebilirlik performansını birçok alt kırılımda incelediğimiz bu çalışmanın ilgili sektörler için yön gösterici olacağına inanıyorum."

\

- "Sorunlara karşı çözümlerimizi sektörler ve STK'larla planlıyoruz"

Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk ise akademik tarafta yapılan araştırma sonuçlarının, 2017'den beri TÜSİAD ile yürüttükleri Sürdürülebilir Kalkınma Forumu (SKF) aracılığıyla sektör, STK ve üniversite iş birliğine örnek bir model olacak şekilde ortaya çıkmasından oldukça memnun olduklarını bildirdi.

Sürdürülebilirliğin, Özyeğin Üniversitesi'nin kuruluş misyonunda var olan ve iş yapış biçimlerinde yer etmiş oldukça önemli bir kavram olduğunu bildiren Gençtürk, şu ifadeleri kullandı:

"Eğitim ve yönetim gibi ana faaliyetlerimizin yanı sıra girişimci araştırmacı bir üniversite olma misyonunu da üstlendik. Bu misyonla araştırmalarımızı sırf teorik çalışmalarla kısıtlı tutmamak adına uygulanabilir, sektörler ve STK'larla iç içe, problem çözmeye yönelik olacak şekilde planlıyoruz. 10. yılımızı kutladığımız bu anlamlı senede hem eğitim modelimiz bazında hem de iş yapış biçimimizde anlamlı ve sürdürülebilir çözümler üretmek temel yaklaşımımız. Sürdürülebilirliği esas alan eğitim modelimiz Princeton, Yale gibi dünya üniversitelerinin yer bulduğu Davos'un eğitim modelinde Türkiye'den tek ve en iyi örnek olarak yer alıyor. Kimya, petrol ve kauçuk/plastik sektörleri ile başlattığımız Sektörel Sürdürülebilirlik Araştırması farklı sektörlerin sorunlarına çözüm yaratacak şekilde anlamlı çalışmalar yürütmeye devam edecek."

Açılış konuşmalarının ardından Sürdürülebilir Kalkınma Forumu Direktörü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Soytaş ve Sürdürülebilir Kalkınma Forumu Araştırmacısı Dr. Damla Durak Uşar tarafından "Sektörel Sürdürülebilirlik Araştırması" sunuldu.

\

- Sürdürülebilirlikle finansal performans arasında olumlu ilişki var

Araştırma sonuçlarına göre, dünyada gelişen trendlere paralel olarak ülkemizde de özelikle son senelerde farklı paydaş gruplarının çevre ve sosyal konularda farkındalıkları arttı. Sürdürülebilirlik uygulamaları firmalar için nihai tüketicinin satın alma kararının olumlu etkilenmesi, nitelikli iş gücünün istihdam edilebilmesi, finansmana kolay erişim ve vergi indirimleri gibi pek çok avantaj getiriyor.

Bu çalışmada da sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik ve finansal performans arasında olumlu ilişki gözlendi. Bununla birlikte, sürdürülebilirlik uygulamasına ayrılan kaynağın sadece bir alana yoğunlaşması durumunda elde edilen faydanın azaldığı görüldü. Bu nedenle, firmaların maksimum getiri sağlamak için sürdürülebilirlik uygulamalarını çeşitlendirmesi gerektiği sonucuna ulaşıldı.

Araştırmada, kimya, petrol, kauçuk ve plastik sektörleri karşılaştırıldığında kurumsal yönetişim, çalışan ve insan hakları, kurumsal sosyal sorumluluk çevre, ürün ve tedarik zinciri gibi farklı alanlarda sürdürülebilirlik uygulamalarına dengeli bir şekilde kaynak ayırmış olan kimya sektörünün en yüksek ortalama aktif karlılığı elde ettiği belirlendi. Çalışma, sürdürülebilirlik uygulamalarına dair kararlar alınırken nicelik kadar uygulamaların niteliğinin de önemli olduğunu ortaya koydu.

PARTNERAmerika'da kısa mayo giyenler hapse atılıyordu!Amerika'da kısa mayo giyenler hapse atılıyordu!
Turizmde en iyi 'Aralık'Turizmde en iyi 'Aralık'
Limak Uludağ Elektrik müşterilerine fastPay ile ödemede yüzde 10 indirimLimak Uludağ Elektrik müşterilerine fastPay ile ödemede yüzde 10 indirim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TÜSİAD

En Çok Okunan Haberler

Gergin anlar! AK Partili Fikri Işık, dışarı attırdı

Gergin anlar! AK Partili Fikri Işık, dışarı attırdı

İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji'nin stadyum tahminlerinde dikkat çeken detay

İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji'nin stadyum tahminlerinde dikkat çeken detay

Kartlarınızdaki puanlar için son günler

Kartlarınızdaki puanlar için son günler

Londra metrosunda makinistlerin maaşı pilot maaşını geçti

Londra metrosunda makinistlerin maaşı pilot maaşını geçti

İGDAŞ'tan faturalara 3 taksit kampanyası

İGDAŞ'tan faturalara 3 taksit kampanyası

Konkordato isteyen Çıtır Usta iflas etti

Konkordato isteyen Çıtır Usta iflas etti

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Kirpiş' kestaneler çocuklar için raflarda

'Kirpiş' kestaneler çocuklar için raflarda

“Endüstri 4.0 Mükemmeliyet Merkezi” Boğaziçi Üniversitesi’nde kuruluyor 

“Endüstri 4.0 Mükemmeliyet Merkezi” Boğaziçi Üniversitesi’nde kuruluyor 

BİSAM: Asgari ücretli 100 üründen 86’sında alım gücünü kaybetti

BİSAM: Asgari ücretli 100 üründen 86’sında alım gücünü kaybetti

Anadolu Efes’in yeni CEO’su Can Çaka oldu

Anadolu Efes’in yeni CEO’su Can Çaka oldu

Betam: Tarım dışı işsizlik Ekim döneminde 0.1 puan artacak

Betam: Tarım dışı işsizlik Ekim döneminde 0.1 puan artacak

Turizmde en iyi 'Aralık'

Turizmde en iyi 'Aralık'

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.