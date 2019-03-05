FİNANS

Şirketler inovasyon için ICO’ya geçiyor

FİNANS HABERLERİ  | 05.03.2019 14:03 | Son Güncelleme

Kripto para destekli sermaye toplama modeli olan ICO için riskin yerini inovasyon aldı.

Şirketler inovasyon için ICO’ya geçiyor

İSTANBUL, (DHA) - Kripto para destekli sermaye toplama modeli olan ICO için riskin yerini inovasyon aldı. ICO ile fonlama, büyük ölçekli şirketlerin inovasyon projeleri için sıklıkla başvurdukları yöntemler arasına girdi. DSX CEO'su Mike Rymanov, ICO'ların yatırım toplamak için hızlı ve zahmetsiz bir yöntem sunduğunu söyledi.

Blockchain teknolojisi her alanda geleceğin dünyasındaki konumunu güçlendirmeye devam ediyor.Blockchain ve kripto paralarla birlikte yükselişe geçen ICO modeli de geleneksel yatırım sistemlerine yenilikçi bir yaklaşım getirmeyi hedefliyor. Hızlı ve kolay uygulanabilir olması, dünyanın dört bir yanında özellikle büyük ölçekli şirketlerin inovasyon projeleri için ICO’yu ideal bir alternatife dönüştürüyor.

DAHA ETKİLİ VE YENİLİKÇİ

ICO'ların yatırım toplamak için hızlı ve zahmetsiz bir yöntem sunduğunu belirten Mike Rymanov, "ICO’ların yasal düzenlemelerle denetlenmemesi ve hukuki çerçevenin dışında kalmaları, bugüne kadar bu modelin risklerini ön plana çıkarmıştı. Oysa bugün şirketler ICO'ları kullanmanın çok daha etkili ve yenilikçi yollarını keşfediyor. Özellikle sadık bir kullanıcı kitlesi bulunan güvenilir markalar inovasyona yatırımı artık ICO ile yapıyor" dedi.

ICO’nun sadece hızlı ve etkili bir fonlama yöntemi olmakla kalmadığını söyleyen Rymanov, “Şirketler ICO modeliyle bankadan borç almaya ya da hisse satışına ihtiyaç duymaksızın, yarını şekillendirecek inovasyon projeleri için sermaye toplayabiliyor. Böylelikle ICO, kurumsal firmalarda paydaşları endişeye sürüklemeden yatırım toplamanın yeni yoluna dönüşüyor" ifadelerini kullandı.

DSX HAKKINDA

İngiltere merkezli kripto para borsası Digital Securities Exchange (DSX), profesyonel finans servisleri alanında uzun yıllar görev yapmış bir ekip tarafından, piyasaya güvenilir, profesyonel ve estetik tasarımlı bir platform sunma hedefiyle 2014 yılında kuruldu. Son kullanıcılar için kripto para alım satımını daha kolay hale getiren DSX, ayrıca yasal mevzuatlara tabi finansal organizasyonlara özel entegre çözümler geliştirerek, kripto para ekonomisini keşfetmek isteyen finans kuruluşlarına güvenli bir geçiş hizmeti sağlıyor.

Şirketler inovasyon için ICO’ya geçiyor

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