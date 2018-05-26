Şirketlere marka değerine göre kredi imkanı

TEKİRDAĞ (AA) - SÜLEYMAN COŞKUN BOZYEL - Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından kurulan değerlendirme ve danışmanlık şirketi, firmaların tescili yapılmış marka, patent ve tasarımlarını değerlendirmeye tabi tutacak. Firmalar, değerlendirmesi yapılmış marka, patent ve tasarımlarını teminat olarak göstererek bankalardan kredi çekebilecek. Bazı temaslarda bulunmak üzere Tekirdağ'a gelen Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Habip Asan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından kurulan tamamen kamu sermayeli "Türk Sınai Mülkiyet Değerleme Danışmanlık Mühendislik A.Ş." ile ilgili tüm işlemlerin tamamlandığını, şirket için Ankara Kızılay'da yer kiralandığını söyledi. Türkiye'de şu anda 1 milyon 600 bin tescilli sınai mülkiyet envanteri bulunduğunu, bunların önemli bir kısmının raflarda durduğunu ve henüz reel sektöre aktarılmadığını ifade eden Asan, kurulan şirketin bu sınayi mülkiyet ürünlerinin reel sektöre aktarılmasına katkı sağlayacağını belirtti. - Şirket sermayesi 80 milyon lira

Asan, şirketlerin sahip olduğu tasarımların piyasa değerinin ne kadar olduğunun uzmanlar tarafından değerlendirileceğini vurgulayarak, "Mahkemelerden gelen 'markanın değeri ne kadardır?' sorularına yanıt verilmiş olacak. Siz bir ürün çıkarttınız ama 'acaba bunu üretirsem başkası beni mahkemeye verir mi?' diye bir korkunuz olabilir. Bununla ilgili de danışmanlık hizmeti verecek." dedi. Kurulan yeni firmanın şirketlerin sahip olduğu markalar, patentler, tasarımların yönetilmesiyle ilgili danışmanlık hizmeti de vereceğinin altını çizen Asan, "Yani temelde patentlerin, markaların ve tasarımların reel sektöre aktarılmasına katkı sağlayacak. Şirket sermayesi şuanda 80 milyon lira ama 150 milyon liraya çıkartmayı düşünüyoruz." diye konuştu. - Potansiyel firmalarla ortaklık Asan, şirketin, teknoloji geliştirme bölgelerinde, Ar-Ge merkezlerinde yeni kurulan şirketlerde ve patentli ürünlerde potansiyel gördüklerine "risk sermayesi" de yatırabileceğinin altını çizerek, şunları söyledi: "Bu yeni şirket, 1 milyon, 2 milyon, 5 milyon lira yatırılıp, o patentin ve o şirketin daha fazla büyümesini sağlayarak. Daha sonra onun OSB'ye aktarılmasını ve tekrar satarak buradan para kazanacak. Potansiyel gördüğü küçük şirketlerle böyle ortaklıklar yapmayı da düşünüyor şirket. Türk Patent ve Marka Kurumu bir tecil kurumu. Kurulan bu şirketle, bu tescillerin reel ekonomiye kazandırılmasına katkı sağlayacak. Çünkü, bizim kültürümüzden gelen önemli bir sözümüz var; 'Marifet iltifata tabidir' diye. Ama biz hep o kadarını söyleriz daha da önemli bir devamı var; 'Müşterisiz meta zayidir' diyor. Bu da şu demektir, ürettiğin bir ürünü satamıyorsan, para kazanamıyorsan onu üretmenin bir anlamı yoktur."