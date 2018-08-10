"Şirketlerin döviz borçları acilen TL'ye çevrilmeli"

Gül KABA/İSTANBUL, (DHA) -SABAH saatlerinden itibaren dolar sert yükseldi. Dolar/TL gün içinde 6 Lirayı, Euro/TL ise 7 Lirayı geçti. Kurda çok kısa sürede önemli dalgalanmalar yaşanıyor. Döviz kurlarındaki ani yükselişleri değerlendiren ve acil eylem planı önerisinde bulunan Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, acil bir takım önlemler alınması gerektiğine dikkat çekerek, " Şirketler döviz borçlarını acilen TL'ye çevrilmeli. Devlet ve bankalar iş birliği yapmalıdır. Ayrıca bankaların bireysel kredi borçları için yeniden yapılandırmaya gitmesi gerekiyor" dedi. Döviz geliri olmayan ama döviz borcu olan firmaların hemen tespit edilip, borçların Türk Lirası'na çevrilmesi gerektiğini söyleyen Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, "Devlet ve bankalarda iş birliği yapmalıdır. Burada kur farkı zararı çıkacak ortaya ama bu zararı firma sahibine yükleyemezsiniz; dolayısıyla kamunun, bankaların ve döviz kredisini kullanmış olan firmanın ortaklaşa paylaşacağı bir kur yararına razı olup acilen döviz borçları TL'ye çevrilmelidir" diye konuştu.

"BANKALAR YAPILANDIRMAYA GİTMELİDİR" Bireysel krediler, kredi kartı borçluları için yeni bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Alkin, "Bankaların yeniden yapılandırmaya gitmesi gerekiyor. Türkiye Bankalar Birliği bugüne kadar çok sesiz durdu. Artık öne çıkmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı. "KUR ARTIŞI ENFLASYONU YÜKSELTECEK" "Enflasyon üzerinde döviz kurlarının çok etkisi var" diyen Prof. Dr. Alkin, kur yükselişinin kalıcı olması halinde enflasyon ve faizlerin yüzde 30'un üzerine çıkacağını söyledi. KURTULUŞ SAVAŞI'NDAN ÖRNEK VERDİ Uzun vadede Türkiye'yi ayağa kaldıracak kalıcı önlemler alınması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Alkin, şöyle konuştu: "Kurtuluş Savaşı'nda Yunan ordusu Polatlı'ya kadar yaklaşınca top sesleri Ankara'dan duyuluyormuş. Buna rağmen Atatürk eğitim şurası yapmış. İnsanlar 'düşman geliyor biz bu şura ile neden vakit kaybediyoruz' demişler. Atatürk de 'biz o savaşı kazanırız da asıl burada kaybedersek biteriz' demiş. Dolayısıyla bir yandan acil yapılması gereken önlemleri alırken diğer taraftan da Türkiye'nin geleceği için atılması gereken adımları atmalıyız. Uzun vadede ülkeyi ayağa kaldıracak olan insan kaynağının niteliğini yükseltilmesidir. Prestijli büyük projeler güzel ama önceliklendirmek gerekiyor."

"EKONOMİK MODELİN DEĞİŞMESİ LAZIM" Bugün Bakan Albayrak tarafından açıklanacak olan yeni ekonomik modelin çok önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Alkin, "Ekonomik model değiştirilmelidir. Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yapacağı açıklama çok önemli. Onun öncesinde acil alınması gereken önlemlerin açıklanmasını bekliyoruz, açıklanacaktır çünkü sıkıntı var. Şirketler, vatandaşlar ve yabancı yatırımcılar bu sıkıntının nasıl çözüleceğini bilmek isteyecektir" dedi. "YARGILAMA SÜREÇLERİ HIZLANDIRILMALIDIR" Türkiye'nin hukuk devleti olduğunu ve ev hapsinde bulunan ABD’li rahip Andrew CraigBrunson’ın adil yargılanacağını söyleyen Prof. Dr. Alkin, "Eğer bir kişi suçluysa ve hukuk devletiysek serbest kalamaz, yargılanması gerekir. Eğer suçluysa ceza alsın, suçsuzsa serbest bırakılsın. Türkiye adil yargılanmayı yapacaktır, hukuk devletidir. Ancak burada sorun Türkiye'de bir kişinin adalet önüne çıkarılması çok uzun sürüyor. Ülkemizde yıllar süren davalar var. Bir dosyanın toparlanıp, hakimin önüne çıkarılması 1 yıl alıyor. Yargılama süreçlerinin hızlandırılması gerekiyor. Hiçbir zanlı hakim karşısına çıkarılmadan serbest bırakılamaz" diye konuştu.