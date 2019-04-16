FİNANS

“Şirketlerin siber güvenlik önlemlerini önceden almaları gerekiyor”

FİNANS HABERLERİ  | 16.04.2019 17:07 | Son Güncelleme

Biznet Bilişim Genel Müdür Yardımcısı Hakan Terzioğlu, siber saldırılara karşı şirketlerin güvenlik önlemlerini "ürün oluşturulmadan önce almaları gerektiğini" söyledi.

Deniz Kılınç / İstanbul, 16 Nisan (DHA) - Biznet Bilişim Genel Müdür Yardımcısı Hakan Terzioğlu, siber saldırılara karşı şirketlerin güvenlik önlemlerini "ürün oluşturulmadan önce almaları gerektiğini" söyledi.
Biznet Bilişim’in düzenlediği "Ya Hacklenirseniz?" etkinliğinde DHA’nın sorularını yanıtlayan Terzioğlu, dijitalleşmenin gün geçtikçe arttığı bir ortamda siber güvenlik önlemlerinin önemine dikkat çekti.
Terzioğlu, bir ürünün oluşturulmadan önce risk değerlendirmesine tabi tutulması gerektiğini belirtti ve ekledi:
"Dijital saldırıya maruz kalma ihtimaliniz de artıyor"
"Dijital dönüşüm kapsamında bütün sistemlerimizi şirketlerimizi daha verimli yönetebilmek için dijital hale getiriyoruz.
"Bununla beraber içeride kullandığımız bilgisayar ağlarımızın sayısını giderek artırıyoruz, yani yüzey genişlemiş oluyor ve tehditler de artıyor çünkü saldırı yüzeyi artmış oluyor.
"Siz buradaki dijital ayak izinizi ne kadar artırırsanız, dijital saldırıya maruz kalma ihtimaliniz de artıyor. Bu noktada şirketlerin siber güvenlik farkındalığı oluşturmaları ve bunu da bir ürün oluşturmadan önce yapmaları gerekiyor.
"Bir ürün oluşturmadan önce bu ürünün risk değerlendirmesinin yapılması ve güvenlik önlemlerinin bu doğrultuda alınması, ürünün oluşturulmasından sonra güvenliğini ölçmeye çalışmaktan daha kolay ve masrafsız oluyor.
"Siber güvenlik önlemlerini sonradan sistemlerine entegre etmek isteyen şirketlerde danışman kurumların risk analizi ve değerlendirmesi yapması, şirketin söz konusu riskleri kağıt üzerinde görmesini sağlıyor.
"Böylece yöneticiler, alınması gereken önlemler ve hatta bu önlemlerin masrafları konusunda daha net bir bakış açısına sahip oluyorlar."
"Dağıtılmış defter teknolojisi blockchainin güvenli olduğu anlamına gelmiyor"
Kripto para birimlerinin altında yata blockchain teknolojisinin merkezsizleşmiş olmasının söz konusu ağın güvenliğini onaylamadığını söyleyen Terzioğlu, şöyle devam etti:
"Diğer yeni teknolojilerde olduğu gibi, blockchainin dağıtılmış defter teknolojisiyle güvenli olduğunun doğrulanmış olması yine de bu teknolojiyi tamamen güvenli yapmıyor.
"Blockchain çeşitli sektörlerde çeşitli sistemlere entegre edilebiliyor fakat söz konusu teknolojinin güvenlik değerlendirmesi her kullanım alanında aynı olmayabiliyor."

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