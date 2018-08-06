FİNANS

"Şirketlerin yönetim anlayışı değişikliğe uğradı"

FİNANS HABERLERİ  | 06.08.2018 09:59 | Son Güncelleme

VSY Biotechnology Üst Yöneticisi Özge Altunbaş Göktekin: - "Bilim ve iletişim teknolojisindeki olağanüstü gelişmeler şirketlerin yönetim anlayışlarında değişikliğe yol açtı" - "Günümüzde işletmelerin örgüt yapısı ve iş gücü modellemesi, internet devrimi, nesnelerin interneti, Sanayi 4.0, yapay zekanın üretilmesi ve yaygınlaşması, küreselleşme ve sürdürülebilirlik yaklaşımı gibi bilim ve iletişim teknolojisindeki olağanüstü gelişmeler karşısında çeşitlenmeye ve karmaşıklaşmaya başladı"

İSTANBUL (AA) - VSY Biotechnology Üst Yöneticisi (CEO) Özge Altunbaş Göktekin, bilim ve iletişim teknolojisindeki olağanüstü gelişmelerin şirketlerin yönetim anlayışlarında değişikliğe yol açtığını belirtti.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Göktekin, teknolojik devrimlerin işletmelerde yönetim düşüncesini ve yaklaşımını değişikliğe uğrattığını, yöneticilerin ve çalışanların proaktif, yaratıcı ve sorumlu bir rol modeli benimsemelerini zorunlu kıldığını kaydetti.

Göktekin, şunları kaydetti:

"Günümüzde işletmelerin örgüt yapısı ve iş gücü modellemesi, internet devrimi, nesnelerin interneti, Sanayi 4.0, yapay zekanın üretilmesi ve yaygınlaşması, küreselleşme ve sürdürülebilirlik yaklaşımı gibi bilim ve iletişim teknolojisindeki olağanüstü gelişmeler karşısında çeşitlenmeye ve karmaşıklaşmaya başladı. Bu durum, işletmelerde yönetim düşüncesini ve yaklaşımını değişikliğe uğratırken; yöneticilerin ve çalışanların proaktif, yaratıcı ve sorumlu bir rol modeli benimsemelerini zorunlu kıldı. Yönetişim kavramıyla adlandırılabilecek bu yeni yönetim anlayışı, geleneksel yönetim yaklaşımının tek yönlü iletişim biçimini, interaktif bir boyuta taşıyarak, katılımcı, çok aktörlü, bireylere daha geniş özgürlükler sağlayan ve sorumluluklar yükleyen bir yönetim biçimi olarak işletmelerde geçerlilik kazandı."

Göktekin, yönetişim yaklaşımında, teknolojik ve bilimsel değişim ve gelişmelerdeki baş döndürücü hıza paralel olarak oluşan küresel rekabetin de etkisi son derece açık olduğunu belirterek, "Üretimde iş gücü, ham madde, enerji girdilerinin yanı sıra, fiyat/kalite parametresi, yenilikçilik unsurları rekabeti belirliyor. Bu sırada maliyetlerin yüksek limitlere ulaşması sonucunda, kar oranlarında da önemli oranda azalma meydana geliyor." ifadelerini kullandı.

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- "Uluslararası pazarlarda can alıcı bir rekabet ortaya çıktı"

Uluslararası pazarlarda can alıcı bir rekabet ortaya çıktığını, verimlilik, hız, uzmanlaşma, yüksek teknolojinin kullanımı gibi etkenler işletmelerin varlığını sürdürmeleri ve büyümeleri için kaçınılmaz bir rol üstlendiğini belirten Göktekin, "Söz konusu etkenlerin saat çarkı gibi kusursuz bir şekilde işlemesi için de işletmelerde hiyerarşiye ve klasik yönetici aklına dayalı yönetim anlayışı terk edilerek, ortak aklın ön plana çıktığı çok sesli, yenilikçi ve yaratıcı yönetişim yaklaşımı tüm dünyada yaygınlaştı." değerlendirmesinde bulundu.

Yönetişim yaklaşımında yöneticilerin ve çalışanların verimli, yaratıcı ve yenilikçi uygulamalarının belirleyici olduğunun görüldüğünü kaydeden Göktekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çerçevede, işletmede görev yapanların, performanslarının nasıl artırılacağı, yenilikçilik ve yaratıcılığa nasıl yönlendirileceği, ortaya çıkan gelişmeler karşısında yeni bir taktik ve stratejiyi nasıl geliştireceklerine yönelik çalışmalar, yaklaşımlar değer kazanıyor. İşletmelerin, yöneticilerinin ve çalışanlarının bu yeni ekonomi dünyasının gerçekleri paralelinde çalışma sistemlerini uyarlaması yönünde eğitim, kültür ve bilim dallarından sentezleyeceği yöntem ve uygulamalar da yönetişim anlayışının omurgasını meydana getiriyor.

VSY Biotechnology, yönetişim yaklaşımını bütünüyle benimsiyor. VSY Biotechnology tüm iş paydaşları ile katılımcı, ortak bir yapı oluşturuyor. VSY Biotechnology'nin bu yönden çok sesli, ortak sorumluluk ve yetki bilincinin esas kılındığı, etkileşimli bir çalışma modeline sahip olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim."

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