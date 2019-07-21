FİNANS

Şırnak'ta göçü önleyen yatırım

FİNANS HABERLERİ  | 21.07.2019 12:07 | Son Güncelleme

Şırnak'ta 3 girişimcinin, Silopi ilçesinde KOSGEB desteğiyle kurdukları tekstil fabrikası çoğu kadın 300 kişiye ekmek kapısı oldu - İŞKUR tarafından verilen mesleki eğitimle istihdama kavuşanların da bulunduğu fabrika, batıya göçü önledi - Girişimcilerden Elif Ürün: - "Devletten aldığımız destekle bölgemize istihdam sağlıyoruz. Böyle bir iş yerinin bölgemizde olması büyük avantaj"

AZİZ ASLAN - Şırnak'ta 3 girişimcinin Silopi ilçesinde devlet desteğiyle kurduğu tekstil fabrikası, 300 kişiye istihdam sağlarken, batıya göçü de önledi.

Girişimciler Elif Ürün, İskender Acar ve Mehmet Ökten Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'ndan (KOSGEB) aldığı 3 milyon lira destekle Silopi'de 14 bin metrekare alanda 5 milyon lira bütçeli tekstil fabrikası kurdu.

Devlet desteğiyle kurulan fabrika çoğu kadın 300 kişiye ekmek kapısı olurken, İŞKUR'un programından faydalanan 77 kişiyle toplamda 300 çalışanın memleketlerinde işe kavuşması, batıya göçün de önüne geçti.

- "Devletin desteğiyle bölgemize istihdam sağlıyoruz"

Girişimcilerden Ürün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölge insanına istihdam sağlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, meslek öğrenerek fabrikada çalışanların aile bütçesine katkıda bulunduğunu söyledi.

Çalışanların işlerinden memnun olduklarına işaret eden Ürün, "Tekstil işletmemizde 300 kişi çalışmakta. Devletten aldığımız destekle hem bölgemize katkı hem de buradaki insanlara istihdam sağlıyoruz. Böyle bir iş yerinin bölgemizde olması büyük avantaj, bu yatırımların çoğalmasını bekliyoruz." diye konuştu.

"Devlet bize İŞKUR desteği de sağlıyor." diyen Ürün, 50'si mesleki eğitim alan toplam 77 yetişmiş personelin İŞKUR tarafından fabrikaya gönderildiğini aktardı.

- "Batı illerine gitmeye gerek duymadım"

Çalışanlardan Ramazan Kurtay, Silopi'de yaşadığını, ekmeğini memleketinde kazandığını söyledi.

Kurtay ,"Çalıştığım tekstil fabrikasından dolayı batı illerine gitmeye gerek duymadım. Burada çalıştığım için çok mutluyum." dedi.

Kurtay, Silopi'ye daha çok bu tür yatırımların yapılmasını istediklerini de dile getirdi.

- "Kadınlar evlerine ekmek götürüp, çocuklarına bakabiliyor"

Bir başka fabrika çalışanı Fatma Yılmaz, erkeklerin her yerde iş bulma imkanı olduğunu ancak kadınların kimi zaman iş bulmakta zorlandığını vurguladı.

İlçede böyle bir fabrikanın açılmasıyla kadınların iş bulabildiğini anlatan Yılmaz, "Aile ekonomisine çok büyük katkımız oluyor. Burada çalışan kadınlar evlerine ekmek götürüp, çocuklarına bakabiliyor. Eşi hasta ve çalışamayan kadınlar burada çalışarak eşlerine de destek oluyor. Ben burada usta oldum. Artık kendi iş yerimi açabilme imkanına bile sahibim." ifadelerini kullandı.

Züleyha Orak da çalıştığı tekstil fabrikasında kendisini geliştirerek, ilerde kendi işini kurmak istediğini söyledi.

- "Firmalara 2 bin 20 çalışan desteği sağlandı"

Bu arada, İŞKUR İl Müdürü Mehmet Sadık Bora, Şırnak'ta 11 tekstil firmasının bulunduğunu, bu iş yerlerine çeşitli alanlarda destek sunduklarını bildirdi.

Bugüne kadar firmalara 2 bin 20 çalışan desteğinde bulunduklarını belirten Bora, bu sayıyı tekstilde 5 bine çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

Bora, işverenin bulmakta zorluk çektiği nitelikli iş gücü için ayrıca 6 ay prim desteği sağlandığını da hatırlatarak, "İŞKUR'un her alanda destekleri var. Mesleği olmayan kadınlara teşvikimiz devam etmektedir. Meslek edinmelerini, iş başında kendilerini geliştirmelerini sağlıyoruz. Bu iş başı kursunu bitirdiklerinde ellerinde bir belgeleri de oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

2019’un en seksi kadını seçildi! Güzellik sırrını paylaştı2019’un en seksi kadını seçildi! Güzellik sırrını paylaştı
TVHB Başkanı Eroğlu: Hayvan pazarları sıkı denetlenmeliTVHB Başkanı Eroğlu: Hayvan pazarları sıkı denetlenmeli
İstanbul Hububat Birliği Bakan Pekcan’ı ziyaret ettiİstanbul Hububat Birliği Bakan Pekcan’ı ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
300 kişiye istihdam devlet desteği şırnak

En Çok Okunan Haberler

Rumlardan Türk askerine saldırı!

Rumlardan Türk askerine saldırı!

4 Türk vatandaşı daha kaçırıldı!

4 Türk vatandaşı daha kaçırıldı!

Türkiye'nin ana üssü! Günde 1561 araç üretildi

Türkiye'nin ana üssü! Günde 1561 araç üretildi

Devlet desteği olduğunu duyunca başladılar! İşte girişimcilerin yeni gözdesi

Devlet desteği olduğunu duyunca başladılar! İşte girişimcilerin yeni gözdesi

Yarım milyon aracı geri çağırdılar!

Yarım milyon aracı geri çağırdılar!

6 milyonluk servet çürüyor!

6 milyonluk servet çürüyor!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yediemin otoparkları doldu, araçlar üst üste konmaya başladı

Yediemin otoparkları doldu, araçlar üst üste konmaya başladı

TVHB Başkanı Eroğlu: Hayvan pazarları sıkı denetlenmeli

TVHB Başkanı Eroğlu: Hayvan pazarları sıkı denetlenmeli

İstanbul Hububat Birliği Bakan Pekcan’ı ziyaret etti

İstanbul Hububat Birliği Bakan Pekcan’ı ziyaret etti

Bakan Pekcan: Rakipleriniz dünyanın herhangi bir yerindeki esnaf olacak

Bakan Pekcan: Rakipleriniz dünyanın herhangi bir yerindeki esnaf olacak

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Sivas'ta İmar Barışı'ndan 64 milyon lira gelir

Sivas'ta İmar Barışı'ndan 64 milyon lira gelir

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.