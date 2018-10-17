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Şırnak'ta kadınlardan üretime katkı

FİNANS HABERLERİ  | 17.10.2018 16:10 | Son Güncelleme

ŞIRNAK İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında açılan "Kadın Eli İle Gelişen Şırnak" projesi sayesinde kadınlar nevresim, çarşaf, öğretmen önlükleri üreterek aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında açılan "Kadın Eli İle Gelişen Şırnak" projesi sayesinde kadınlar nevresim, çarşaf, öğretmen önlükleri üreterek aile bütçelerine katkı sağlıyor. İş bulamadığı için bu proje kapsamındaki kursa katılan Neslihan Balık "Hem para kazanıyorum hem eğitim alıyorum" dedi. "Kadın Eli İle Gelişen Şırnak" projesi kapsamında 1'i engelli 20 kadın, kurulan tekstil atölyesinde hem kurs alıyor, hem de ürettikleri tekstil ürünlerini satarak ailelerine gelir sağlıyor. Şırnak'taki öğretmenler için önlük diken kadınlar, öğretmenevleri ve pansiyonlar için de nevresim ve çarşaf dikiyor. Şırnak Öğretmenevi'nde kurulan atölyeyi ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Şırnaklı kadınların da artık eşleri gibi gündelik yaşama dahil olduğunu belirterek, "Proje kapsamında atölyemizi kurduk. Bayan arkadaşlarımız atölyede almış oldukları eğitim sayesinde bu mesleği icra edebilecek düzeye geldiler. Bugün bu arkadaşlarımız üretime geçmişler. Buradaki temel gayemiz kadın eli ile gelişen bir Şırnak oluşturmak. Çünkü bir toplumun olmazsa olmazı kadınlarımızdır. Bizde bu anlamda Şırnak'ımızın gelişimi açısından çok önemli buluyoruz. Tekstilin ilimize uygun bir meslek olduğu kanaatindeyiz. Zaten özel tekstil atölyelerimizde mevcut ilimizde. Bu özel sektördeki arkadaşlarımız nitelikli kalifiye eleman bulamıyorlar. 100-200 kişilik tekstil atölyeleri kurulmuş ama nitelikle personel konusunda sıkıntı çekiyorlar. İlimizde tekstil günden güne artmaktadır. Bu proje ile böyle bir atölye kurduk. Ve şuanda burada 20 kadın arkadaşımız bu işin en üst düzeyde eğitimini alıyorlar. 1 kasımda projemiz sona eriyor. İnşallah 1 Kasım itibari ile buradaki öğrencilerimiz mezun olacak. Buradan mezun olan arkadaşlarımız aklınıza gelebilecek her türlü kıyafeti dikebilecek duruma geleceklerdir. Burada eğitim alan bayan arkadaşlarımız aynı zamanda üretim de yapıyorlar. Yaptıkları üretimde parça başına belli bir ücret alıyorlar. Bu da onların temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeydir. Ürettim artıkça onların geliride artacaktır" dedi. Milli Eğitim Müdürlüğü ihtiyaçlarının da artık bu atölyeden karşılanacağını anlatan Yılmaz, "Bu atölyemizde öncelikli olarak çarşaftır, nevresimdir, önlük gibi ürünlerin üretimi yapılıyor. Biz Milli Eğitim olarak büyük bir camiayız. 8 bin 600 öğretmenimiz var. 30'a yakın pansiyonumuz var. 7 tane öğretmenevimiz var. Buradaki ihtiyacımız olan çarşaftır, nevresimdir, öğretmen önlüğünü inşallah bu genç bayan arkadaşlarımızın atölyede ürettiklerden karşılayacağız. Yıldan yıla binlerce çarşaf, nevresim gibi ihtiyaçlarımız oluyor ve biz bunları iç piyasadan temin ediyorduk. Buradaki eğitimin sona ermesi ile birlikte ihtiyaçlarımızın tümünü bu atölyemizden karşılayacağız" diye konuştu. İŞ BULAMAYAN ÜNİVERSİTELİ DE KURSTA İş bulamadığı için kursa gelen üniversite mezunu kursiyerlerden Neslihan Balık, "Üniversite mezunuyum. Birkaç yere iş başvurusu yaptım ama iş bulamadım. Böyle bir yer açıldığını duydum geldim. Çok güzel şeyler yapıyoruz. Dikiş, nakış üzerine önlük, nevresim yapıyoruz. Hem eğitim alıyoruz. Bunu alırken de para kazanıyoruz" diye konuştu.

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