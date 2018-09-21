Şişecam Ailesi 13 ülkeden gelen çocuklarla buluştu

İSTANBUL (AA) - Şişecam Topluluğu'nun faaliyet gösterdiği 13 ülkedeki çalışanlarının çocukları arasında düzenlenen resim yarışmasının kazananları belli oldu.

Şirkettten yapılan açıklamaya göre, Şişecam Topluluğu'nun iş sağlığı ve güvenliği bilincini artırmak amacıyla bu yıl altıncı kez düzenlediği "İş Sağlığı ve Güvenliği Resim Yarışması"nın kazananları belirlendi.

Topluluğun faaliyet gösterdiği 13 ülkedeki çalışanlarının çocuklarının katıldığı yarışmanın ödül töreni Gebze’deki Şişecam Çayırova Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Toplamda 263 resmin değerlendirildiği yarışmaya Şişecam Topluluğu'nun faaliyet gösterdiği 13 farklı ülkeden katılan çocuklar, ödül töreni sonrasında aileleri ile birlikte Akasya AVM’de bulunan KidZania'da hayalini kurdukları meslekleri deneyimleme imkanı buldu. Cam Boncuk Atölyesi'nde boncuk yapımını izleyen ve kendi boncuklarını yapan çocuklar tüm günlerini eğlenerek geçirdiler.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, çalışanlarının sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamına sahip olmasının, odağına insanı koyan Şişecam'ın birincil önceliği olduğunu vurguladı.