FİNANS

Şişecam Ailesi 13 ülkeden gelen çocuklarla buluştu

FİNANS HABERLERİ  | 21.09.2018 17:37 | Son Güncelleme

Şişecam Topluluğu Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman: - "Çalışanlarımızın sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamına sahip olması, odağına insanı koyan Şişecam'ın birincil önceliğidir. Bu bakış açısıyla 'sıfır kaza' anlayışıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz"

İSTANBUL (AA) - Şişecam Topluluğu'nun faaliyet gösterdiği 13 ülkedeki çalışanlarının çocukları arasında düzenlenen resim yarışmasının kazananları belli oldu.

Şirkettten yapılan açıklamaya göre, Şişecam Topluluğu'nun iş sağlığı ve güvenliği bilincini artırmak amacıyla bu yıl altıncı kez düzenlediği "İş Sağlığı ve Güvenliği Resim Yarışması"nın kazananları belirlendi.

Topluluğun faaliyet gösterdiği 13 ülkedeki çalışanlarının çocuklarının katıldığı yarışmanın ödül töreni Gebze’deki Şişecam Çayırova Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Toplamda 263 resmin değerlendirildiği yarışmaya Şişecam Topluluğu'nun faaliyet gösterdiği 13 farklı ülkeden katılan çocuklar, ödül töreni sonrasında aileleri ile birlikte Akasya AVM’de bulunan KidZania'da hayalini kurdukları meslekleri deneyimleme imkanı buldu. Cam Boncuk Atölyesi'nde boncuk yapımını izleyen ve kendi boncuklarını yapan çocuklar tüm günlerini eğlenerek geçirdiler.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, çalışanlarının sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamına sahip olmasının, odağına insanı koyan Şişecam'ın birincil önceliği olduğunu vurguladı.

Kırman, "80 yılı aşkın süredir hedeflerine çalışanlarının emeği ve azmiyle yürüyen topluluğumuz, insana verdiği değeri tüm üretim ve karar süreçlerine yansıtmaktadır. Bu bakış açısıyla 'sıfır kaza' anlayışıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu hedef doğrultusunda tüm üretim tesislerimizde ve iş yerlerimizde olduğu gibi, Endüstri 4.0 ile gelişen fabrikalarımızda da her türlü tehlikenin bertaraf edilmesi için gerekli yatırımları yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şişecam Topluluğu İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Başkanı Şengül Demircan da tüm iş yerlerinde iş sağılığı ve güvenliği elçilerinin de çabaları ile ulaşmak istedikleri bilince her geçen gün biraz daha yaklaştıklarını belirtti.

Demircan, "Üretim tesislerimizin denetimini farklı uzmanlarla iş birliği içinde değerlendiriyor, bu denetimler sonucunda risk seviyesini daha da azaltacak çalışmalara da hız veriyoruz. Çalışanlarımızın güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışmaları Şişecam Toplululuğu için her zaman öncelik olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

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