Şişecam ailesinin tasarladığı cam kumbaralar Mersin'de sokakları renklendirecek

İSTANBUL (AA) - Şişecam Topluluğu'nun camın en sürdürülebilir ambalaj malzemesi olmasından hareketle hayata geçirdiği "Cam Yeniden Cam" projesi kapsamında, şehirleri renklendirmeyi amaçlayan etkinliklerin dördüncü durağı Mersin oldu.

Şişecam'dan yapılan açıklamaya göre, Şişecam Topluluğu tarafından camın en sürdürülebilir ambalaj malzemesi olmasından hareketle 2011 yılında hayata geçirilen ve Türkiye’nin en kapsamlı sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk projelerinden biri olan "Cam Yeniden Cam" şehirleri renklendirmek için yola çıktı.

Proje kapsamında, Şişecam Topluluğu çalışanları ve ailelerinin katılımıyla geri dönüşüme destek vermek amacıyla düzenlenen cam kumbara boyama etkinliklerinin Kırklareli, Denizli ve Bursa’dan sonraki dördüncü durağı Mersin oldu.

Şişecam Topluluğu'nun Mersin'deki 4 fabrikasının çalışanları, aileleriyle birlikte geri dönüşüme destek vermek amacıyla cam kumbara boyama etkinlikleri için bir araya geldi.

Soda Sanayii AŞ Fabrikası ve Şişecam Düzcam Fabrikası'nda gerçekleştirilen cam kumbara boyama etkinlikleri kapsamında, topluluk çalışanları ve ailelerinden oluşan 200 kişilik bir katılımcı grubu tarafından kumbaralar rengarenk boyanarak yeniden tasarlandı.