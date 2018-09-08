FİNANS

Şişecam Ailesi’nin tasarladığı cam kumbaraları Bursa’da sokakları renklendirecek

FİNANS HABERLERİ  | 08.09.2018 12:04 | Son Güncelleme

Şişecam Topluluğu tarafından dönüşüme destek vermek amacıyla düzenlenen cam kumbara boyama etkinliklerinin üçüncü durağı Bursa oldu

İSTANBUL (AA) - Şişecam Topluluğu çalışanları ve ailelerinin katılımıyla geri dönüşüme destek vermek amacıyla düzenlenen cam kumbara boyama etkinliklerinin üçüncü durağı Bursa oldu.

Şişecam'dan yapılan açıklamaya göre, Şişecam Topluluğu tarafından camın en sürdürülebilir ambalaj malzemesi olmasından hareketle 2011 yılında hayata geçirilen ve Türkiye’nin en kapsamlı sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk projelerinden biri olan "Cam Yeniden Cam" şehirleri renklendirmek için yola çıktı.

Proje kapsamında Şişecam Topluluğu çalışanları ve ailelerinin katılımıyla geri dönüşüme destek vermek amacıyla düzenlenen cam kumbara boyama etkinliklerinin Kırklareli ve Denizli’den sonraki üçüncü durağı Bursa oldu.

Şişecam Düzcam Yenişehir Fabrikası’nda gerçekleştirilen cam kumbara boyama etkinliği kapsamında, topluluk çalışanları ve ailelerinden oluşan 100 kişilik bir katılımcı grubu tarafından kumbaralar rengarenk boyanarak, yeniden tasarlandı. Keyifli ve yaratıcı bir atmosferde gerçekleştirilen etkinliklerde katılımcılar keyifli bir gün geçirirken, "Cam Yeniden Cam" projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında da bilgilendirildiler.

Şişecam Topluluğu çalışanları ve aileleri tarafından yeniden tasarlanan cam kumbaraları ise Bursa’nın ihtiyaç duyulan noktalarında kullanılarak, cam geri dönüşümüne katkıda bulunacak.

"Cam Yeniden Cam" projesi kapsamında bugüne kadar toplanan cam atık miktarı 976 bin tona ulaştı. İlçe belediyeleriyle iş birliği içinde yürütülen proje kapsamında bugüne kadar, 20 binin üzerinde cam kumbarasını belediyelerin kullanımına sunulurken, 250 binin üzerinde ilköğretim öğrencisine farkındalık eğitimi verildi.
Farkındalık etkinlikleriyle üç milyon kişiye camın geri dönüşümünün önemini anlatıldı.

Cam üretiminde yüzde 10 oranında cam kırığının girdi olarak kullanılması, hammaddenin yüzde 12, enerjinin yüzde 2,5 ve karbon emisyonlarının ise yüzde 5 azaltılmasını sağlıyor. Hiçbir kalite kaybına uğramadan yüzde 100 geri dönüştürülebilen bir ambalaj malzeme olan cam ile bir adet cam şişe üretmek için girdi olarak bir adet cam şişe atığı kullanmak yeterli oluyor. Bir adet cam şişeyi geri dönüştürerek bir bilgisayarı 25 dakika, bir televizyonu 20 dakika çalıştırmaya yetecek kadar da elektrik tasarrufu sağlanabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Şişecam Topluluğu

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