Şişecam Ailesi’nin tasarladığı cam kumbaraları Bursa’da sokakları renklendirecek

İSTANBUL (AA) - Şişecam Topluluğu çalışanları ve ailelerinin katılımıyla geri dönüşüme destek vermek amacıyla düzenlenen cam kumbara boyama etkinliklerinin üçüncü durağı Bursa oldu.

Şişecam'dan yapılan açıklamaya göre, Şişecam Topluluğu tarafından camın en sürdürülebilir ambalaj malzemesi olmasından hareketle 2011 yılında hayata geçirilen ve Türkiye’nin en kapsamlı sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk projelerinden biri olan "Cam Yeniden Cam" şehirleri renklendirmek için yola çıktı.

Proje kapsamında Şişecam Topluluğu çalışanları ve ailelerinin katılımıyla geri dönüşüme destek vermek amacıyla düzenlenen cam kumbara boyama etkinliklerinin Kırklareli ve Denizli’den sonraki üçüncü durağı Bursa oldu.

Şişecam Düzcam Yenişehir Fabrikası’nda gerçekleştirilen cam kumbara boyama etkinliği kapsamında, topluluk çalışanları ve ailelerinden oluşan 100 kişilik bir katılımcı grubu tarafından kumbaralar rengarenk boyanarak, yeniden tasarlandı. Keyifli ve yaratıcı bir atmosferde gerçekleştirilen etkinliklerde katılımcılar keyifli bir gün geçirirken, "Cam Yeniden Cam" projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında da bilgilendirildiler.