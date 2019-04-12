Şişecam cam duayenlerini İtalya'da ağırladı

İSTANBUL (AA) - Şişecam Topluluğu, dünya cam endüstrisinin önde gelen isimlerini İtalya'nın kuzeyinde yer alan Porto Nogaro düzcam üretim tesisinde ağırladı.

Şişecam'dan yapılan açıklamaya göre, toplam 33 ülkenin temsil edildiği Uluslararası Cam Komisyonu'nun (ICG) İcra ve Danışma Kurulu Üyelerinin bir araya geldiği toplantıda ICG 2030 stratejileri ele alınırken, haziran ayında Boston'da yapılacak Genel Kurul hazırlık çalışmaları da tamamlandı.

Camın tüm temel alanları ile soda ve krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında küresel bir oyuncu olan Şişecam Topluluğu, İtalya'nın kuzeyinde yer alan Porto Nogaro düzcam üretim tesisinde Uluslararası Cam Komisyonu'nun (International Commission on Glass - ICG) İcra Kurulu Toplantısına ev sahipliği yaptı.

Şişecam Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanı ve ICG İcra Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şener Oktik ve Şişecam Flat Glass Italy SRL Genel Müdürü Beytullah Şahin kılavuzluğunda gerçekleşen üretim tesisi turu ardından fabrika içerisinde yapılan toplantılarda öğleden önce International Commission on Glass 2030 stratejileri tartışıldı. Haziran ayında Boston'da yapılacak ICG Genel Kurul hazırlıkları çalışmaları da tamamlandı.