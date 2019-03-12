Şişecam Düzcam, Avrasya Cam Fuarı'nda yeni ürünlerini tanıttı

İSTANBUL (AA) - Şişecam Düzcam, Tüyap İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Avrasya Cam 2019 Fuarı'nda ileri teknolojiyle üretilen yeni ürünlerini tanıttı.

Şişecam Düzcam'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, Avrasya Cam 2019 Fuarı'nda yenilikçi ürünleriyle yerini aldı.

Dört gün süren fuarda en yeni teknolojilerle ürettiği çeşitli performanslardaki camlarını tanıtan Şişecam Düzcam'ın ürünleri ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılandı.

Yüksek üretim kapasitesiyle sağladığı avantajını yenilikçi ürünleriyle destekleyen Şişecam Düzcam, Avrasya Cam 2019'da en yeni ürünü olan Şişecam Ultra Güçlü Lamine Cam'ın lansmanını gerçekleştirdi.

Fuarda etkin ısı yalıtımı ve güneş kontrolü sağlayan yüksek performanslı yeni temperlenebilir ürünlerinin yanı sıra dekorasyon camlarını da sergileyen şirketin standını ziyaret eden sektör profesyonelleri, bir yandan, enerji tasarrufu sağlayan cam ürünleri hakkında yerinde bilgi alırken diğer yandan da Isıcam'ın sıcak ve soğuğa karşı üstün yalıtım özelliklerini test edip deneyimleyebildikleri Isıcam K 3+ Test Tüneli'ne büyük ilgi gösterdi.

