İSTANBUL (AA) - Şişecam Düzcam, Almanya'da düzenlenen Intersolar Fuarı’nda güneş enerjisi camlarını tanıttı.

Şişecam'dan yapılan açıklamaya göre, Şişecam Topluluğu bünyesinde faaliyet gösteren Şişecam Düzcam, 20-22 Haziran'da Münih’te düzenlenen "Intersolar 2018 Fuarı"na katıldı.

Fuarda, 50 metrekarelik özel dekorasyonlu standında güneş enerjisi sektörüne yönelik camlarını sergileyen Şişecam Düzcam, sektörün gelişimi için sunduğu ileri teknoloji çözümleri profesyonellerle paylaştı. Güneş panelleri ve güneş kolektörlerinde kullanılmak üzere nitelikli camlar üreten Şişecam Düzcam, fuarda yüksek performanslı ürünlerini tanıttı.

Sektörün önde gelen firmaları ve temsilcilerinin buluştuğu fuarda, Şişecam Düzcam, güneş enerjisi sistemlerinin performansında maksimum verimlilik sağlayan yüksek geçirgenliğe sahip, düşük demirli buzlu camlar ile güneş panellerinde kullanılmak üzere yeni geliştirdiği anti-reflektif kaplamalı güneş paneli camları hakkında sektör ilgililerini bilgilendirdi.

