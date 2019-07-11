İSTANBUL (AA) - Şişecam Düzcam, geçen yıl Ar-Ge çalışmaları sonucunda mimari camlar kategorisinde geliştirdiği üç gümüşlü yeni ürünü Şişecam Temperlenebilir Solar Low-E Cam Nötral 60/28 ile Çatı ve Cephe dergisi tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen Çatı ve Cephe Malzemeleri Ödülleri'nde "Yılın Cephe Malzemesi" ödülünü almaya hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Şişecam Düzcam'ın ödüllü ürünü Şişecam Temperlenebilir Solar Low-E Cam Nötral 60/28, yüksek ışık geçirgenliği ve maksimum güneş kontrolünü aynı üründe buluşturan mükemmel seçiciliğe sahip.

Şişecam Temperlenebilir Solar Low-E Cam Nötral 60/28, şeffaflığı ile doğal gün ışığından ödün vermeden, maksimum güneş kontrolü ve ısı yalıtımı ile enerji tasarrufunu en üst noktaya taşıyarak daha konforlu iç mekanlar yaratıyor.

Enerji tasarrufunun yanı sıra temperlenebilme özelliği sayesinde emniyet ihtiyacını da karşılayan Şişecam Temperlenebilir Solar Low-E Cam Nötral 60/28, düşük yansıtma ve nötral etkinin ön plana çıktığı karma kullanımlı projeler ile rezidans, okul, hastane, manzaralı konut ve otel projelerinin farklı ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunuyor.

Çevre dostu teknolojisi ile geliştirdiği yenilikçi ürünlerle enerji tasarrufu, emniyet ve güvenlik, gürültü ve dekorasyon ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunan Şişecam Düzcam mimari cam ürün gamını hızla değişen talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirip çeşitlendirmeye devam ediyor.

