Şişecam Ekstra Güçlü Lamine Cam'la mimarlara yaratıcı çözümler sunuyor

İSTANBUL (AA) - Şişecam Düzcam yeni ürünü Şişecam Ekstra Güçlü Lamine Cam ile korkuluklar, cepheler, ışıklıklar gibi strüktürel camlama sistemlerinde mimarlara yaratıcı çözümler geliştirme imkânı sunuyor.

Şişecam'dan yapılan açıklamaya göre, Ar-Ge ve yatırım faaliyetlerini aralıksız sürdürerek pazarın değişen ve gelişen ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler sunan Şişecam Düzcam yeni ürünü Şişecam Ekstra Güçlü Lamine Cam ile korkuluklar, cepheler, ışıklıklar gibi strüktürel camlama sistemlerinde mimarlara yaratıcı çözümler geliştirme imkânı sunuyor.

Şişecam Düzcam, Şişecam Ekstra Güçlü Lamine Cam’a yönelik geliştirme çalışmalarını tamamlayarak, yeni ürününü “Ekstra Güçlü, Ekstra Güvenli” sloganı ile Avrasya Cam Fuarı’nda sektör profesyonellerine tanıttı.

Standart lamine camlara göre güvenlik performansı daha yüksek seviyelere çıkartılan Şişecam Ekstra Güçlü Lamine Cam, iki camın daha dayanıklı ve daha güçlü yapıdaki extra stiff PVB (Polivinil Bütiral) tabakalar yardımıyla, ısı ve basınç altında birleştirilmesiyle üretiliyor.