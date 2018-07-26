FİNANS

Şişecam, en büyük kapasiteli ambalaj fırınını ateşledi

FİNANS HABERLERİ  | 26.07.2018 15:23 | Son Güncelleme

Şirket, Eskişehir Cam Ambalaj Fabrikası’nda 66 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirdiği ambalaj fırınını ateşledi - Yıllık 150 bin ton üretim kapasitesine sahip olan yeni fırın yatırımıyla şirketin Türkiye’deki yıllık cam ambalaj üretim kapasitesi yaklaşık 1,2 milyon tona ulaştı

İSTANBUL (AA) - Şişecam Topluluğu, Eskişehir Cam Ambalaj Fabrikası’nda 66 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirdiği dördüncü fırınını ateşledi.

Şişecam'dan yapılan açıklamaya göre, Şişecam Cam Ambalaj'ın yaklaşık 66 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirdiği yeni fırını ağustos ayında üretime başlayacak.

Şişecam Topluluğu'nun Endüstri 4.0'a uygun şekilde yeni teknolojiyle donattığı ve yıllık 150 bin ton üretim kapasitesine sahip olan yeni fırın yatırımıyla Türkiye’deki yıllık cam ambalaj üretim kapasitesi yaklaşık 1,2 milyon tona ulaştı.

Bursa, Eskişehir ve Mersin'de bulunan üç fabrikasıyla Türkiye'nin en büyük cam ambalaj üreticisi konumundaki Şişecam Cam Ambalaj, geçtiğimiz yıl haziran ayında Mersin Cam Ambalaj Fabrikası'nda gerçekleştirdiği 33 milyon dolarlık yatırımla Türkiye'deki üretim kapasitesini 1 milyon ton seviyesinin üzerine taşımıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, bugün dünyanın cam ev eşyasında 3., cam ambalaj ve düz camda 5. büyük üreticisi olduklarını belirtti.

Kırman, şunları kaydetti:

"Dünyadaki en büyük 10 soda üreticisi arasında yer almamızın yanı sıra krom kimyasallarında da dünya lideriyiz. 13 ülkede üretim faaliyetlerini sürdüren topluluğumuz, ulaştığı kapasite büyüklüğünü ve teknolojik gücünü yenilikçilik, yaratıcılık, uzmanlık ve yetişmiş insan gücü gibi özellikleriyle pekiştirmekte ve değişen pazar koşullarına uygun ürün ve hizmet kalitesiyle geleceğe güvenle bakmaktadır."

Türkiye için değer yaratmayı sürdürdüklerini de belirten Kırman, "Topluluğumuz, kuruluşundan bu yana geçen 80 yılı aşkın sürede kazanımlarını yine ülkemize yatırmış ve dünyada kendi alanında söz sahibi konuma gelmiştir. Şişecam olarak sürdürülebilir büyüme hedefiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu kapsamda Türkiye'deki en büyük cam ambalaj fırınımızı devreye alarak yatırımlarımıza devam ediyor, hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Eskişehir Cam Ambalaj Fabrikası'nın en son teknolojiyle 2013 yılında kurulduğunu kaydeden Kırman, bu modern fabrikadaki 4. fırın yatırımı ile hem ülke ekonomisine hem de üretime yaptıkları katkılara bir yenisini daha eklemiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

Kırman, Şişecam Topluluğu'nun mevcut tesislerini teknolojik gelişmelerin gereği olarak sürekli olarak yenilediğini kaydederek, "Eskişehir Cam Ambalaj Fabrikası'nda Endüstri 4.0 stratejisine uygun şekilde donatarak hayata geçirdiğimiz 4. fırın ile son teknoloji ile üretim yapmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

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