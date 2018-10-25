Şişecam Otomotiv, Uluslararası Tedarikçiler Fuarı'nda ürünlerini tanıttı

İSTANBUL (AA) - Şişecam Otomotiv, 16-18 Ekim'de Almanya Wolfsburg’da düzenlenen 10. Uluslararası Tedarikçiler 2018 Fuarı’na katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyada düzcam, cam ambalaj, cam ev eşyası ve kimyasallar üretiminde önde gelen oyuncular arasında yer alan Şişecam Topluluğu, otomotiv camları konusundaki iddiasını Şişecam Otomotiv ile sürdürüyor.

4 ülkede otomotiv camı üretimi ve ayrıca 4 farklı ülkede yer alan tesislerinde cam üzerine ikincil uygulamalar yaparak global bir şirket olan Şişecam Otomotiv, 16-18 Ekim'de Almanya Wolfsburg’da düzenlenen 10. Uluslararası Tedarikçiler Fuarı 2018’de yerini aldı.

Fuarda, otomotiv endüstrisi tedarikçilerine yönelik geliştirdiği ileri teknoloji ürünlerini sergileyen Şişecam Otomotiv, sektör temsilcileriyle bir araya gelerek sergilediği ürünlerle ilgili de ziyaretçilere bilgi verdi.

25 metrekarelik standında 18 adet ürün sergileyen Şişecam Otomotiv, Ar-Ge ve yatırım faaliyetlerini aralıksız sürdürerek pazarın değişen ve gelişen ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler sunuyor. Şişecam Otomotiv, fuarda ziyaretçilere, otomotiv camları kategorisinde çift cam, enkapsüle camlar, ön camlar, kapı ve arka camlar gibi ürünlerini tanıttı, yeni ürünü olan kaplamadan ısıtmalı ön camın performans değerlerini simülasyon ile deneyimleme imkanı sundu.

Bu yıl 34’ten fazla ülkeden 830’dan fazla katılımcının yer aldığı fuarda, elektrik-elektronik-mekatronik, bilgi-işlem, lojistik, üretim süreçleri, geliştirme, montaj-sürüş kontrolü-gövde, araç içi modüller, kimyasal ürünler, metal konstrüksiyon-araç gövdesi konstrüksiyonları başlıkları ele alındı.

