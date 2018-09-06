Şişecam Topluluğu'ndan yaklaşık 18,2 milyon dolarlık yatırım

İSTANBUL (AA) - Şişecam Topluluğu, Mersin Cam Ambalaj Fabrikası'nda yaklaşık 18,2 milyon dolarlık yeni fırın yatırımı gerçekleştirecek.

Şişecam Topluluğu'ndan yapılan açıklamaya göre, topluluk, Mersin Cam Ambalaj Fabrikası'nda hayata geçireceği dördüncü fırınla Türkiye'deki yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. Topluluk bünyesinde faaliyet gösteren Şişecam Cam Ambalaj'ın yıllık 80 bin ton üretim kapasitesine sahip olacak yeni fırını için yaklaşık 18,2 milyon dolarlık yatırım öngörülüyor.

Türkiye dahil toplam 4 ülkedeki yıllık 2,5 milyon ton üretim hacmiyle dünyanın beşinci büyük cam ambalaj üreticisi olan Şişecam Cam Ambalaj, Mersin fabrikasında yapacağı son fırın yatırımıyla Türkiye'deki yıllık üretim kapasitesini yaklaşık 1,3 milyon tona ulaştırmış olacak.

Bursa, Eskişehir ve Mersin'de kurulu 3 fabrikasıyla Türkiye'nin en büyük cam ambalaj üreticisi Şişecam Cam Ambalaj, Haziran 2017'de Mersin Cam Ambalaj Fabrikası'nda gerçekleştirdiği 33 milyon dolarlık yatırımla Türkiye'deki üretim kapasitesini 1 milyon ton seviyesinin üzerine taşımıştı.