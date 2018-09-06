FİNANS

Şişecam Topluluğu'ndan yaklaşık 18,2 milyon dolarlık yatırım

FİNANS HABERLERİ  | 06.09.2018 11:00 | Son Güncelleme

Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman: - "Topluluğumuz, kuruluşundan bu yana geçen 80 yılı aşkın sürede kazanımlarını yine ülkemize yatırmış ve dünyada kendi alanında söz sahibi konuma gelmiştir" - "Ülke ekonomisine katkı sağlamaya ve tüm paydaşlarımız için değer yaratmaya devam edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - Şişecam Topluluğu, Mersin Cam Ambalaj Fabrikası'nda yaklaşık 18,2 milyon dolarlık yeni fırın yatırımı gerçekleştirecek.

Şişecam Topluluğu'ndan yapılan açıklamaya göre, topluluk, Mersin Cam Ambalaj Fabrikası'nda hayata geçireceği dördüncü fırınla Türkiye'deki yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. Topluluk bünyesinde faaliyet gösteren Şişecam Cam Ambalaj'ın yıllık 80 bin ton üretim kapasitesine sahip olacak yeni fırını için yaklaşık 18,2 milyon dolarlık yatırım öngörülüyor.

Türkiye dahil toplam 4 ülkedeki yıllık 2,5 milyon ton üretim hacmiyle dünyanın beşinci büyük cam ambalaj üreticisi olan Şişecam Cam Ambalaj, Mersin fabrikasında yapacağı son fırın yatırımıyla Türkiye'deki yıllık üretim kapasitesini yaklaşık 1,3 milyon tona ulaştırmış olacak.

Bursa, Eskişehir ve Mersin'de kurulu 3 fabrikasıyla Türkiye'nin en büyük cam ambalaj üreticisi Şişecam Cam Ambalaj, Haziran 2017'de Mersin Cam Ambalaj Fabrikası'nda gerçekleştirdiği 33 milyon dolarlık yatırımla Türkiye'deki üretim kapasitesini 1 milyon ton seviyesinin üzerine taşımıştı.

Şişecam Cam Ambalaj'ın Ağustos 2018'de Eskişehir Cam Ambalaj Fabrikası'nda 66 milyon dolarlık yatırımla devreye aldığı dördüncü fırınla da Türkiye'deki üretim kapasitesi 1,2 milyon seviyesine çıkmıştı.

- "Yeni fırın yatırımı, Türkiye'nin geleceğine duyduğumuz güvenin bir göstergesi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, topluluk olarak yatırımlarına aralıksız devam ettiklerini belirterek, yeni fırın yatırımlarının Türkiye'nin geleceğine duydukları güvenin bir göstergesi olduğunu aktardı.

Bugün dünyanın cam ev eşyasında üçüncü, cam ambalaj ve düzcamda beşinci büyük üreticisi olduklarını vurgulayan Kırman, şunları kaydetti:

"Dünyadaki en büyük 10 soda üreticisi arasında yer almamızın yanı sıra krom kimyasallarında da dünya lideriyiz. Bugün 13 ülkede üretim faaliyetlerini sürdüren topluluğumuz, kuruluşundan bu yana geçen 80 yılı aşkın sürede kazanımlarını yine ülkemize yatırmış ve dünyada kendi alanında söz sahibi konuma gelmiştir. Şişecam Topluluğu olarak, sürdürülebilir büyüme hedefiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Söz konusu yatırımla da ülke ekonomisine katkı sağlamaya ve tüm paydaşlarımız için değer yaratmaya devam edeceğiz."

Kırman, Şişecam Topluluğu'nun tüm faaliyet alanlarında en yüksek kalitede üretim yapma stratejisi doğrultusunda hareket ettiğini aktararak, "Topluluğumuz mevcut tesislerini teknolojik gelişmelerin gereği olarak sürekli olarak yenilemektedir. Mersin Cam Ambalaj Fabrikası'nda hayata geçireceğimiz dördüncü fırınla da son teknolojiyle üretim yapmaya devam edeceğiz. Söz konusu fırını Endüstri 4.0 stratejisine uygun şekilde donatacağız." ifadelerini kullandı.

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