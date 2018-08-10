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Şişecam'ın Faaliyet Raporu'na 4 ödül

FİNANS HABERLERİ  | 10.08.2018 10:53 | Son Güncelleme

Şişecam Topluluğu'nun 2017 yılı Faaliyet Raporu, bu yıl Amerikan İletişim Profesyonelleri Birliği tarafından 17. kez düzenlenen Vision Awards kapsamında biri altın ödül olmak üzere toplam 4 ödül aldı

İSTANBUL (AA) - Şişecam Topluluğu'nun 2017 yılı Faaliyet Raporu, bu yıl Amerikan İletişim Profesyonelleri Birliği (LACP) tarafından 17. kez düzenlenen ve alanının en prestijli yarışmalarından biri olan Vision Awards kapsamında biri altın ödül olmak üzere toplam 4 ödüle layık görüldü.

Şişecam'dan yapılan açıklamaya göre, LACP tarafından 2001 yılından bu yana düzenlenen Vision Awards kapsamında, bu yıl dünya genelinde bine yakın faaliyet raporu, jüri tarafından ilk izlenim, kapak, pay sahipleri ve yatırımcılar sayfası, anlatım dili, finansal bölümler, yaratıcılık, verilen mesajların netliği ve bilgilere erişim kriterleri doğrultusunda değerlendirildi.

Şişecam Topluluğu 2017 Faaliyet Raporu, değerlendirme sonucu "Holdingler" kategorisinde 100 üzerinden 98 puan almayı başardı.

İletişim dilinde yaratıcılık ve yöntem açısından "Teknik Başarı Ödülü" almaya da hak kazanan Şişecam 2017 Faaliyet Raporu, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesi için yapılan değerlendirme sonucu "En İyi 80" listesine, Türkiye'de de "En İyi 20" listesine girmeyi başardı.

ABD'de halkla ilişkiler ve kurumsal iletişim sektörleri temsilcileri tarafından 2001 yılında kurulan LACP, iletişim profesyonelleri açısından ülkenin önde gelen birliklerinden biri olarak faaliyet gösteriyor.

İletişim sektörüne yönelik çalışmalar yürüten LACP, ayrıca iletişim ve faaliyet raporu gibi alanlarda Fortune 500 şirketleri başta olmak üzere tüm dünyadan katılım sağlanan çeşitli ödül programları düzenliyor.

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Şişecam Topluluğu

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