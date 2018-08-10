Şişecam'ın Faaliyet Raporu'na 4 ödül

İSTANBUL (AA) - Şişecam Topluluğu'nun 2017 yılı Faaliyet Raporu, bu yıl Amerikan İletişim Profesyonelleri Birliği (LACP) tarafından 17. kez düzenlenen ve alanının en prestijli yarışmalarından biri olan Vision Awards kapsamında biri altın ödül olmak üzere toplam 4 ödüle layık görüldü.

Şişecam'dan yapılan açıklamaya göre, LACP tarafından 2001 yılından bu yana düzenlenen Vision Awards kapsamında, bu yıl dünya genelinde bine yakın faaliyet raporu, jüri tarafından ilk izlenim, kapak, pay sahipleri ve yatırımcılar sayfası, anlatım dili, finansal bölümler, yaratıcılık, verilen mesajların netliği ve bilgilere erişim kriterleri doğrultusunda değerlendirildi.

Şişecam Topluluğu 2017 Faaliyet Raporu, değerlendirme sonucu "Holdingler" kategorisinde 100 üzerinden 98 puan almayı başardı.

İletişim dilinde yaratıcılık ve yöntem açısından "Teknik Başarı Ödülü" almaya da hak kazanan Şişecam 2017 Faaliyet Raporu, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesi için yapılan değerlendirme sonucu "En İyi 80" listesine, Türkiye'de de "En İyi 20" listesine girmeyi başardı.