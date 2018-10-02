Şişecam'ın faaliyet raporuna bronz ödül

İSTANBUL (AA) - Şişecam Topluluğu'nun 2017 yılı faaliyet raporu, MerComm tarafından bu yıl 32. kez düzenlenen ve dünyanın en prestijli faaliyet raporu yarışmalarından olan Annual Report Competition'da (ARC) bronz ödül aldı.

Şişecam'dan yapılan açıklamaya göre, düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi camın tüm temel alanları ile soda ve krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında global bir oyuncu olan Şişecam Topluluğu, 2017 yılı faaliyet raporu ile bu yıl MerComm tarafından 32. kez düzenlenen ARC’de "Geleneksel Faaliyet Raporu" kategorisinde bronz ödüle layık görüldü.

Yarışmada, 34 ülkeden 2 bin 194 firmanın faaliyet raporu değerlendirildi.

1987 yılından bu yana sahiplerini bulan ABD merkezli ARC Ödülleri, bugün dünyada herhangi bir yayın ya da ticaret organizasyonuyla bağı bulunmayan tek faaliyet raporu yarışması olma özelliği taşıyor.

Büyük kuruluşlardan orta ölçekli şirketlere, devlet kurumlarından STK’lara ve faaliyet raporu ajanslarına kadar geniş bir katılımcı profilinin başvuru yapabildiği yarışma, faaliyet raporlarını yaratıcılık ve yenilikçilik anlayışı ile hazırlayan firmaları ödüllendirmek ve çalışmalarını uluslararası alanda duyurmak hedefiyle gerçekleştiriliyor.

Şişecam faaliyet raporu, ARC Awards'tan alınan "Bronze Ödül" ve Temmuz ayında LACP 2017 Vision Awards Competition'dan alınan ödüllerle birlikte bu yıl 5 ödülün sahibi oldu.

