İSTANBUL (AA) - Şişecam Topluluğu, "Ailece Şişecam’da Buluşuyoruz!" etkinliklerinde çalışanlarını ve ailelerini bir araya getirdi.
Şişecam'dan yapılan açıklamaya göre, etkinliklerde Şişecamlılar ve aileleri, geleneksel eğlenceler, atölye faaliyetleri ve aktivite alanlarında keyifli bir gün geçirdi.
Şişecam Topluluğu'nun Kırklareli, İstanbul, Bursa, Denizli, Eskişehir, Ankara ve Mersin'de bulunan üretim tesislerinde gerçekleştirilen etkinliklerde, çalışanlar ve aileleri, hem eğlenceli bir günü hem de bir arada olmanın mutluluğunu paylaştı.
Şişecamlı aileler, etkinlik kapsamında düzenlenen fabrika turlarına katılarak Şişecam ürünlerinin üretim yolculuğu hakkında da bilgi edinme fırsatı buldu.
Düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve kimyasallar fabrikalarında gerçekleştirilen etkinliklere yaklaşık 11 bin kişi katıldı.
Son dakika: İş adamı Abdullah Tivnikli hayatını kaybetti
Litresi 10 milyon dolar İş adamları onun için bir araya geldi
Alman devi, Türkiye'den çekiliyor
Dolar ne kadar? 6 Kasım dolar kuru yorumları
İndirimler üst üste geldi! Hangi araç ne kadar oldu?
5 fidan ile başladı! 21 milyonluk hobi
Gümrüklerde binlerce araç bekliyor!
Döviz mevduatları dolardaki düşüşle 91 milyar lira eridi
Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması
Halkbank hisselerinde hareketlilik
Ferit Şahenk'ten 'ülkeyi terk etti' iddialarına yanıt
Okuyucu Yorumları 0 yorum