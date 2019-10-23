"Sistem güncellemesi yapmadan önce yedekleme yapmalı"

Efecan Kalafatoğlu / İstanbul, 23 Ekim (DHA) - Verileri "yedeklemenin" işletim sistemlerinin güncellemesi aşamasında önemli bir basamağı oluşturduğuna dikkat çeken Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal, bu süreçte yapılan "beş hataya" dikkat çekti.

Günal, basit bir işlem gibi görülen güncellemeler sırasında "değerli verilerin zarar görebildiğine" dikkat çekerek, güncellemeler sırasında en sık karşılaşılan 5 hatayı şöyle sıraladı:

Güç kaybı. Herhangi bir büyük sistem güncellemesi sırasındaki yaşanan güç kaybı, güncellemenin yarıda kalması verilere zarar verebiliyor. Bu durumlarla karşılaşılmaması adına güncelleme esnasında güç kaybının yaşanmamasına dikkat edilmesi gerekiyor. Yeterli depolama alanının olmaması. İşletim sistemi güncellemesi sırasında sürücüde yeterince boş alan olmaması, yalnızca kısmi bir kurulumdan sonra sistemin yeniden başlatılmasına neden olabiliyor. Sistem başlatılamayacağından herhangi bir dosyaya erişimi de kilitleyecektir. Bu yüzden, herhangi bir büyük güncelleme işleminden önce sürücü alanınızı kontrol etmek en doğru yöntem olacaktır. Sürücü arızası. Tahmin edilebileceği gibi, işletim sistemini güncellerken yaşanabilecek bir sürücü arızası, herhangi bir zamanda yaşanan bir sürücü arızası kadar felaket sonuçlar doğurabiliyor. Bu durumda dosyalara erişim mümkün olmuyor ve onları geri alabilmek için profesyonel bir veri kurtarma hizmetine ihtiyaç duyuluyor. Kullanıcı hataları. Buradaki veri kaybına neden olan durum, aslında kullanıcı faktörüne bağlı oluyor. Güncelleme sırasında gerçekleşen problemlere karşı ekranda açılan bilgilendiriciler kullanıcı tarafından yapılan yanlış bir tercih ile verilere zarar veriyor. Kullanıcı hatalarından kaçınmak için, kurulum sırasında görünen açılır pencereler de dahil olmak üzere talimatları dikkatlice okumak gerekiyor. EFS şifrelemesinin kaldırılmaması. Windows’ta dosya şifreleme sistemi olan EFS, verilerin güvenliğini sağlamaya yarıyor. Ancak EFS şifrelemesi ile şifrelenen veriler, güncelleme sonrasında kullanıcılara veri kayıpları yaşatabiliyor. Kullanıcıların güncelleme öncesinde EFS şifrelemeye sahip verilerinin olup olmadığına ya da bu özelliğin açık olup olmadığına dikkat etmesi gerekiyor.

Doğabilecek tüm hata olasılıklarıyla birlikte, işletim sistemini güncellemeyi planlarken yapılacaklar listesindeki ilk şey, bir yedekleme oluşturmak olduğunu belirten Serap Günal, öncelikle verilerin bulut ya da başka bir sürücüye yedeklenmesi gerektiğini, yedekleme işlemi tamamlandıktan sonra mutlaka kontrol edilmesini öneriyor. (Fotoğraflı)

