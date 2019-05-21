Siteler'i canlandırmak için komite kurulacak

Ankara Sanayi Odası (ASO) ile Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından, mobilya sektörünün önemli merkezlerinden Siteler'in dönüşümü için komite kurulacak.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ASO'da gerçekleştirilen toplantıda, Siteler'in dönüşümü için neler yapılabileceği ele alındı.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, buradaki konuşmasında, Siteler'de çağın gerektirdiği değişim ve dönüşümün gerçekleştirilemediğine işaret etti.

Bölgedeki işletmelerin taşınması için başka yerler yapıldığını ancak esnafın buralara gitmediğini belirten Özdebir, "Çünkü pazar burada. Çözümü bölgede aramak lazım. Bildiğim kadarıyla Mamak Muhabere Okulu boşaltılıyor. Okulla Siteler'in arasında boş bir alan var. Bu bölgenin bir kısmı verilirse ve yeni Siteler'i buranın hemen yanına kurarsak Ankara'ya iyi bir hizmet yapmış oluruz." ifadesini kullandı.

- "Bu haliyle bırakılırsa Siteler can çekişir"

ATO Başkanı Gürsel Baran da Siteler'in mobilya üretimi ve ticaretinde Türkiye'nin kalbi konumundayken, zamanla İstanbul ve Bursa'nın gerisinde kaldığına dikkati çekti.