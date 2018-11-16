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Sivas'ta 24 bin 360 dekar arazi suya kavuştu

FİNANS HABERLERİ  | 16.11.2018 10:04 | Son Güncelleme

Sivas'ta su tutulmaya başlanan Demiryazı Barajı'yla 6 bin 690, Divriği Kevendüzü Göleti'yle de 17 bin 670 dekar olmak üzere 24 bin 360 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak

SİVAS (AA) - Sivas'ta yapımı tamamlanan ve su tutulmaya başlanan Demiryazı Barajı'yla 6 bin 690 dekar, Divriği Kevendüzü Göleti'yle de 17 bin 670 dekar zirai arazide sulu tarım yapılabilecek.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sivas'ın mümbit topraklarını suyla buluşturma, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etme ve derelerdeki taşkın riskini azaltma yönündeki çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Sivas ve ilçelerinde son dönemde su yapılarının artmasıyla bölgedeki tarımsal faaliyetlerin geliştiğinin aktarıldığı açıklamada, "Büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme, kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen Gölsu projesi kapsamında Sivas da nasibini aldı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, şunları kaydetti:

"DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulamayla tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Çalışmaları tamamlanan Sivas merkez Demiryazı Barajı'nda su tutuldu. Demiryazı Barajı'nda depolanacak su ile 6 bin 690 dekar zirai arazinin tamamına sulama suyu verilecek. Temelden yüksekliği 41,5 metre ve 1,533 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip Sivas Demiryazı Barajı'nın tamamlanmasıyla bölgede sulu tarım yapılacak ve hem tarlalardaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacak. Projenin tamamlanmasıyla da 2018 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 5 milyon 524 bin 858 lira katkı sağlanması hedeflenmekte."

- 17 bin 670 dekar zirai arazinin sulanacak

Aydın, çalışmaları tamamlanan Divriği Kevendüzü Göleti'nde de su tutulduğunu aktararak, "Divriği Kevendüzü Gölet'inde depolanacak suyla 17 bin 670 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak. Temelden yüksekliği 26,5 metre ve 6,2 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip göletin sulamasının tamamlanmasıyla bölgede yapılacak sulu tarımla hem tarlalardaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacak. Projenin tamamlanmasıyla 2018 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 11 milyon 78 bin lira katkı sağlanması hedefleniyor." açıklamasında bulundu.

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Demiryazı Barajı’nda su tutuldu Divriği Kevendüzü Göleti' DSİ Merkez

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