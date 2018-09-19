FİNANS

Sivas'ta 7 çeşit yerli patates üretildi

FİNANS HABERLERİ  | 19.09.2018 11:51 | Son Güncelleme

Kentte sertifikalı tohumluk patates üretimi çalışmaları kapsamında geliştirilerek 900 dekar arazide ekilen yerli patates çeşitleri hasat edildi - Doğa Tohumculuk Ar-Ge Müdürü Mete Kaan Bülbül: - "Geliştirdiğimiz yerli ve milli çeşitlerimizin üst kademe tohumluklarını Ulaş TİGEM'de üretiyoruz. Bu topraklar hem hastalık açısından ari hem de 1300 rakımın üzerinde oldukça verimli" - "2020'ye kadar tohumluk çoğaltımını yapıp, 2020'de satışa sunacağız

SİVAS (AA) - SERHAT ZAFER - Sertifikalı tohumluk patates üretiminde ilk sıralarda yer alan Sivas'ta yetiştirilen 7 çeşit yerli patatesin hasadı yapıldı.

Patates tohumunda dışa bağımlılığı sona erdirmek amacıyla Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) ile Doğa Tohumculuk iş birliğinde Ulaş Tarım İşletmesinde 7 çeşit yerli tohumluk patates yetiştirildi.

Doğa Tohumculuğun uzun süren Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirdiği, TİGEM Ulaş Tarım İşletmesi'nde 900 dekar alanda ekimi yapılan yerli patates çeşitleri "Doruk", "Kutup", "Zirve", "Bahar", "Kaya", "Volkan" ve "İlkmor"dan 2 bin 250 ton rekolte elde edildi.

Doğa Tohumculuk Ar-Ge Müdürü Mete Kaan Bülbül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2010 yılında başlattıkları ıslah çalışmaları sonucunda 7 yerli patates tohumu geliştirdiklerini söyledi.

Patates çeşitlerinden 2'sinin yemeklik, 4'ünün parmak cips, birinin de yaprak cips üretimine uygun olduğunu dile getiren Bülbül, "Bu çeşitlerin tescil başvurusu yapıldı, üretim izni ve çeşit koruma hakları alındı." dedi.

Bülbül, çalışmaların uzun soluklu olduğunu belirterek, "Çeşidi geliştirmek yetmiyor, ticarileştirmek de gerekiyor. Tohumluk üretimi büyük önem arz etmekte ve tohumluk üretimi ıslah kadar da zorlu bir süreç." diye konuştu.

Belirli alan ve topraklarda hastalık sıkıntısı olduğunu anlatan Bülbül, şöyle devam etti:

"Tohumluk üretimi için bakanlığımızın Sivas'ı tohumluk üssü olarak belirlemesi sonrası burada üretim yapıyoruz. Sivas bu açıdan önemli bir lokasyon. Geliştirdiğimiz yerli ve milli çeşitlerimizin üst kademe tohumluklarını Ulaş TİGEM'de üretiyoruz. Bu topraklar hem hastalık açısından ari hem de 1300 rakımın üzerinde oldukça verimli."

Yerli ve milli patates tohumlarının isimlerinin Volkan, Bahar, Kaya, Doruk, Kutup, Zirve ve İlkmor olarak belirlendiğini aktaran Bülbül, bu tohumlardan elde edilecek ürünleri 2020'de satışa sunmayı hedeflediklerini bildirdi. Bülbül, "Şu anda bu çeşitler tescil aşamasında, 2019 yılı sonunda muhtemelen 7 çeşidimiz tescil alacak. Tabii bu sürede biz üretim izinlerini de aldık, 2020'ye kadar tohumluk çoğaltımını yapıp, 2020'de satışa sunacağız." ifadelerini kullandı.

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Doğa Tohumculuk sivas tohumluk patates Ulaş yerli ve milli patates tohumu

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