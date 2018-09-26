FİNANS

Sivas'ta patates hasadı başladı

FİNANS HABERLERİ  | 26.09.2018 14:39 | Son Güncelleme

SİVAS İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 'Patates Tarla Günü' etkinliği ile hasat başladı.

Sivas'ta patates hasadı başladı

İrfan ÖZŞEKER-Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA) - SİVAS İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 'Patates Tarla Günü' etkinliği ile hasat başladı.
Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden birisi olan Sivas'ta patates hasadı başladı. Hasadın başlaması nedeni ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü patates tarla günü etkinliği düzenledi. Kızılırmak Havzası üzerinde bulunan Yeşilyurt mevkisinde yapılan etkinliğe İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu katıldı. Etkinlikte konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, "Sivas patates üretiminde önemli merkezlerden birisidir. 2017 yılı rakamlarına göre ilimiz Konya'dan sonra ikinci sırada yer almaktadır. Yemeklik üretimininde de Türkiye'de 60 bin ton üretimle 8'inci sırada yer almaktadır. Tabi biz bu üretimi daha üst rakamlara çıkarmak istiyoruz. Çünkü patates önemli bir endüstri bitkisi. Dolayısıyla biz sulu tarım alanlarında mutlaka patates üretimini artırmak istiyoruz. Tabii çeşit özelliğine bağlı olarak da bu verim ortalaması değişmektedir. İlimizde sonbaharın gelmesi ile birlikte yemeklik patates sökümleri başlamıştır. Şu an bulunduğumuz tarlada 'lady olympia' dediğimiz çeşidin hasadı yapılmaktadır. Bu patatesimiz kızartmalık sofralık bir patatestir. Şu anda yemeklik olarak 60 bin ton civarında rekolte bekliyoruz. Tohumluk olarak da 30 bin ton civarında rekolte bekliyoruz" dedi.

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Sivas'ta patates hasadı başladıSivas'ta patates hasadı başladıSivas'ta patates hasadı başladıSivas'ta patates hasadı başladı

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