Sivas'ta sertifikalı tohumluk patates hasadına başlandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta, sertifikalı tohumluk patates hasadı başladı.

Sivas Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulaş ilçesinde tohumluk patates hasadına katılan İl Müdürü Seyit Yıldız, patatesin, yemeklik ve sanayilik kullanım alanları olan, karbonhidrat, vitamin ve mineralce zengin bir endüstri bitkisi olduğunu belirtti.

Son yıllarda sertifikalı tohumluk patates kullanımının arttığına ve kalitesi yüksek tohuma talebin yükseldiğine dikkati çeken Yıldız, "Patates verimini ve üretimini artırmak için virüsten ari, sağlıklı ve kaliteli tohumluk kullanılması önem arz etmektedir." ifadesini kullandı.

Yıldız, Sivas'ın yüksek rakımlı olması, topraklarında hastalık bulunmaması, su rezervinin yeterli olması gibi faktörler nedeniyle tohumluk patates üretiminde cazibe bölgesi ve üretim merkezi durumunda olduğunu aktararak, şunları kaydetti.

"2018 yılında ilimizde yaklaşık 8 bin 183 dekarlık alanda sertifikalı patates tohumluğu üretimi yapılmıştır. Sertifikalı tohumluk patates üretiminde Türkiye'de ikinci sırada yer almaktadır. Sertifikalı patates tohumluğu üretimi ile ilgili işlemler İl Müdürlüğümüzün tohumluk kontrolörleri tarafından titizlikle yapılmaktadır. Münavebe sistemine titizlikle uyulmaktadır, üretimin her safhasında tarla kontrolleri yapılmıştır. Bu kontroller dikim öncesi toprak numunesi alımı ile başlayıp, patates dikiminden sonra üç kez tarla kontrolü ve son olarak da patates yumrularından numune alınarak analizleri yapılmak üzere Zirai Mücadele Merkez Enstitüsü Müdürlüğüne gönderilmiştir. Analiz sonucunda sağlıklı olanlar tohumluk sertifikası almakta ve tohum olarak satılmaktadır."

