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Sivas'ta üretilen bastonlar, Türkiye'ye dağılıyor

FİNANS HABERLERİ  | 08.11.2018 10:47 | Son Güncelleme

SİVAS'ta 4 Eylül Sanayi Sitesi içerisinde bulunan Ali Tükek'e (70) ait atölyede günde 350 baston üretiliyor.

Sivas'ta üretilen bastonlar, Türkiye'ye dağılıyor

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta 4 Eylül Sanayi Sitesi içerisinde bulunan Ali Tükek'e (70) ait atölyede günde 350 baston üretiliyor. Tezgahlarda çeşitli işlemlerden geçtikten sonra kullanıma hazır hale getirilen bastonlar sipariş usulüyle Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.
4 Eylül Sanayi Sitesi içerisinde küçük bir dükkanda 1991'de kendi imkanlarıyla baston imalatına başlayan 6 çocuk babası Ali Tükek, zamanla işini büyüttü. Ürettiği bastonların ilgi görmesiyle birlikte önce şehir içinde başlayan baston satışları zamanla diğer şehirlere de yayılmaya başladı. İşini büyüten Tükek, oğulları Hamdi, Abdullah ve Ömer ile birlikte 1997 yılında daha büyük bir atölye kurdu. 6 kişinin çalıştığı atölye zamanla günlük 350 baston üretme kapasitesine ulaştı. Kayın ve gürgen ağacından üretilen ve desenleriyle dikkat çeken bastonlar İstanbul, İzmir, Ankara, Diyarbakır, Bursa ve Trabzon olmak üzere Türkiye'nin birçok şehrine sipariş usulüyle gönderilmeye başlandı.
Ali Tükek'in oğlu Hamdi Tükek (33) yıllardır baston işi ile uğraştıklarını belirterek, "Yıllardır bu işle uğraşıyoruz. Bu meslek bize babamızdan kalma. Geçimimizi bu şekilde sağlıyoruz. Baston mukavemetli, sağlam ve lifli ağaçlardan yapılmalıdır. Olabildiğince sağlam olmalıdır. Biz de bu nedenle genellikle kayın ve gürgen ağacını tercih ediyoruz. Bu ağaçların işlemesi güzeldir. Bizim bastonlarımızın özelliği ise oyma işçiliğine ve görsele sahip olması. Sadece güce dayalı da kullanıyoruz. Süs olarak da kullanılıyor. İşlemeli bastonlarımız da var" dedi.
'TÜRKİYE'NİN İHTİYACININ BÜYÜK KISMI BU ATÖLYEDEN'
Türkiye'nin birçok iline baston gönderdiklerini belirten Tükek, "1997 yılından beri burada 6 kişi çalışıyoruz. Burada herkesin farklı görevleri var. Kimisi bastonun el tutma yerini, kimisi uzun sap kısmını yapıyor. Baston yapım süreci uzun bir süredir. Kullanılacak ağacın 1 yıl kuruması lazım. Ağacı 1 yıl boyunca ızgara halinde kurumaya bırakıyoruz. Daha sonra ise ağacın işlenmesine başlanıyor. Sonra yuvarlanıp sap kısmı yapılıyor. İki kat koruyucu ve parlak boyalar atılıyor. Bu şekilde baston üretimimizi yapıyoruz. Türkiye'nin birçok iline gönderiyoruz. Yıllardır bu işi yapıyoruz. Türkiye'nin baston ihtiyacının büyük kısmı bu atölyeden karşılanıyor" diye konuştu.

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Sivas'ta üretilen bastonlar, Türkiye'ye dağılıyorSivas'ta üretilen bastonlar, Türkiye'ye dağılıyorSivas'ta üretilen bastonlar, Türkiye'ye dağılıyorSivas'ta üretilen bastonlar, Türkiye'ye dağılıyor

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