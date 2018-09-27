Sivil havacılık devleri İSTANBUL AIRSHOW 2018'de buluştu

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Sivil Havacılık ve Havalimanları Fuarı ve Havacılık Endüstrisi Tedarik Zinciri Platformu (İSTANBUL AIRSHOW 2018) başladı. 150'den fazla firmanın 4 gün boyunca 40'tan fazla hava aracını sergileyeceği İSTANBUL AIRSHOW 2018'in açılışına, Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile çok sayıda üst düzey yetkili katıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin desteğiyle düzenlenen fuarın açılışı, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde gerçekleşti. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Borat, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, etkinliğin, uzun yıllardır başarıyla gerçekleştirildiğini, TUSAŞ'ın da burada yer almasından dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti. Borat, fuarda kendi ürünlerinin de sergilendiğini belirterek, "T-625 genel maksatlı helikopter, insansız hava aracımız Anka, dışarıda teşhir edilmektedir. Sizin sağ tarafınızda görülen Hürjetimiz, birer mock-up ile sunulmaktadır." dedi.

Borat, Türkiye'nin savunma sanayisinin güçlendirilmesi ve hava araçlarının üretilmesi amacıyla kurulan TUSAŞ’ın, son 20 yılda devletin büyük desteğiyle önemli atılımlar gerçekleştirdiğini ve dünyada yüksek teknoloji üreten sayılı oyuncular arasında yer aldığını bildirdi. Borat, "Önümüzdeki 10 yılda 10 milyar dolarlık ciroya ulaşma hedefi için çalışma başlattık. TUSAŞ yapısal, uçak, helikopter ve insansız hava aracı sistemleri, uzay sistemleri ve milli muharip uçak şeklinde 6 ürün grubunda faaliyet göstermektedir. Hem metal hem de kompozit parça üretiminde ülkemizin güçlü imalatçıları arasındayız. Aynı zamanda yan sanayinin güçlenmesine katkı sağlıyor ve büyük bir ekosistem oluşturuyoruz." şeklinde konuştu. \ - "Yakaladığımız ivmeyi İstanbul Yeni Havalimanı’na geçişle beraber sürdüreceğiz" THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de Türkiye’nin büyüdüğünü ifade ederek, 2003'ten itibaren Türkiye'nin hem sivil havacılık hem de uzay teknolojileri alanında yapılan yatırımlarla övünç duyduklarını söyledi.

Ekşi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sivil havacılığa duyduğu yakın ilgi sayesinde "hava yolunun" "halkın yolu" haline geldiğini belirterek, şöyle devam etti: "20 sene önce hayali bile imkansız olan noktaya güçlü bir liderlik vizyonuyla kavuştuk. Bugün bayrak taşıyıcımız THY, dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu konumuna yükselmiştir. Son yıllarda yaşadığımız gelişmeler doğrultusunda Türkiye olarak artık biz de dünya havacılığında sadece taşıma alanında değil, bakım ve üretim alanında da söz sahibi ülke konumuna geldik. THY olarak yakaladığımız ivmeyi yeni evimiz olan İstanbul Yeni Havalimanı’na geçişle beraber sürdüreceğiz. İstanbul'u havacılıkta dünya merkezi haline dönüştürecek yeni evimizde sizleri değişen marka yüzümüzle ağırlayacağımız günü heyecanla bekliyoruz. Geçen hafta ana sponsoru olduğumuz TEKNOFEST etkinlikleri kapsamında ilk deneme uçuşumuzu gerçekleştirdik. Sorumluluklarımızın bilinciyle havacılığımızın gelişimi için katkı sağlamayı sürdürüyoruz ve sürdüreceğiz. Bugün İSTANBUL AIRSHOW’un da ana sponsoruyuz. Milletimizin 2023 yürüyüşüne katkı sağladığımız için son derece mutluyuz. Hep beraber yükseleceğiz. Biz THY olarak bu yükselişe katkı sağlamaktan dolayı da memnuniyet duyuyoruz."

\ - İHA'lardan iş jetleri ve ticari uçaklara kadar geniş yelpaze Bu yıl 12'ncisi düzenlenen İSTANBUL AIRSHOW 2018'e, sivil havacılık sektöründe adını duyurmuş çok sayıda şirket katılıyor. 2012 yılına kadar AIREX adıyla düzenlenen fuar, THY'nin öneri ve teşvikleriyle İstanbul'un uluslararası bir havacılık merkezi olarak adının daha etkili bir şekilde vurgulanması amacıyla 2014'ten beri İSTANBUL AIRSHOW olarak organize ediliyor. Fuarın ana sponsorları arasında THY, THY Teknik AŞ, TUSAŞ ve TAV Havalimanları Holding bulunuyor. Bünyesinde hem sivil havacılık hem de havalimanları endüstrilerini bulunduran dünyadaki neredeyse tek örnek olan fuar, Doğu Avrupa'dan Çin'e kadar uzanan coğrafyadaki "sivil havacılık" içerikli tek fuar olma özelliğine sahip. Fuarda, ultralight, gyrocopter gibi sportif araçlardan eğitim, haritalama, takip, arama, keşif, istihbarat gibi özel maksatlı hava araçlarına, genel maksatlı ve insansız hava araçlarından iş jetleri ve helikopterlere, ticari uçaklara kadar geniş bir hava araçları yelpazesi sergileniyor.

Airbus, Beechcraft, Bell, Bombardier, Cessna, Dassault Falcon, Diamond, Eclipse, Gulfstream, HondaJet, Innoaviation, JMB Aircraft, Leonardo, Piaggio, Pilatus, Pipistrel, Sikorsky, Tecnam ve TUSAŞ gibi hava aracı üreticisi firmaların katılımcı olduğu fuarda, sürekli gelişen teknolojiye bağlı olarak tüm hava araçlarının yeni ve farklı özelliklere sahip versiyonları yer alıyor. \ - 4 günde 40'ın üzerinde hava aracı sergilenecek İSTANBUL AIRSHOW 2018'de, Cessna'nın geniş gövdeli ve uzun menzilli yeni modeli Citation Longitude, Piaggio EVO ve HondaJet Elite gibi hava araçları da bulunuyor. Dünya çapında tercih edilen en gelişmiş çift motorlu hafif helikopterlerden olan Bell 429 ise Saran Havacılık'a ait stantta ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Amerikalı iş jeti üreticisi Gulfstream'in yeni modeli G500, Türkiye'de ilk defa İSTANBUL AIRSHOW 2018'de görücüye çıktı. Kaan Air'in üstlendiği Gulfstream'in yeni nesil özel jetleri, fuarda ulusal ve uluslararası havacılık profesyonelleri ile iş adamlarına tanıtılıyor.