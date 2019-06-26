Sivridere Barajı 4 milyon liradan fazla katkı sağlayacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları ve üretim deseninin çeşitlenmesinin çiftçilerin gelirlerinde doğrudan veya dolaylı artışa neden olduğunu vurguladı.

Bu durumun kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet edip göçü önlediğine dikkati çeken Aydın, şunları kaydetti:

"Oltu ilçesindeki Sivridere Barajı'nı tamamladık ama sulama inşaatında çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla 6 bin 860 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacaktır. İş kapsamında 6 bin 833 metre ana hat ve üzerinde bulunan 3 adet basınç kırıcı odası olmak üzere bütün yapılar yedek hatlar ile tamamlandı. Bu hatlara ait sızdırmazlık testleri devam ediyor. Barajın temelden yüksekliği 46 metre ve 1,34 hektometreküp (hm3) su biriktirme hacmine sahip bulunuyor. Sivridere Barajı sulaması işinin tamamlanmasıyla bölgede yapılacak sulu tarım ile hem tarlalardaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacak. Sivridere Barajı sulama projesinin hayata geçmesiyle bu yılki birim fiyatları dikkate alındığında, ülke ekonomisine 4 milyon 116 bin lira katkı sağlanması hedeflenmektedir."

