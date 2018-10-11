FİNANS

Siyah incir ihracatı 17 bin tona ulaştı

FİNANS HABERLERİ  | 11.10.2018 16:34 | Son Güncelleme

Özellikle Avrupa, Uzak Doğu ülkeleri ve Rusya'ya gönderilen "Bursa siyahı" olarak adlandırılan incirde ihracat eylül ayı sonu itibarıyla 17 bin tona çıktı

Özellikle Avrupa, Uzak Doğu ülkeleri ve Rusya'ya gönderilen incirde ihracat eylül sonu itibarıyla 17 bin tona ulaştı.

Uludağ Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği'nden (UYMSİB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan UYMSİB Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Senih Yazgan, "Bursa siyahı" olarak adlandırılan incirin dünyada kalitesini ispatlamış bir ürün olduğunu kaydetti.

Zaman zaman ihracat ve kesim tarihiyle ilgili çeşitli sorunlar yaşansa da bu yılın 9 ayında ülke geneli siyah incir ihracatının 17 bin tona ulaştığını aktaran Yazgan, şunları ifade etti:

"Biz ihraç ve kesim tarihi öncesinde bir satış yapılmasını istemiyoruz ancak maalesef buradan kesim tarihi öncesinde Aydın'a gönderilip, ihraç edildiğini biliyoruz. Erken açma konusunda hep bir ısrar ve baskıya maruz kalıyoruz ancak yıl sonundaki ihracat rakamları bize nerede doğru, nerede yanlış yaptığımızı gösteriyor. 2017'de yıllık ortalama rakamımız 2,87 dolar, Bursa'da ise 3,08 dolar iken, bu sene bu rakamların oldukça düştüğünü görüyoruz. Demek ki, erken açmanın bizlere de sizlere de faydası yok."

Yazgan, Bursa siyahının tanıtım faaliyetlerine destek olmak için yurt dışı fuarlarına katıldıklarını belirterek, ürünün gördüğü ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını sözlerine ekledi.

Toplantıya, UYMSİB Başkanı Cafer Aşkar, Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) Başkanı Özkan Kamiloğlu, Tarım AŞ Genel Müdürü Fetullah Bingül, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ümran Ertürk, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ömer Doğan, Osmangazi İncir Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Osman Özkan, incir üreticileri, üretimin yapıldığı mahallelerin muhtarları ve sektör temsilcileri katıldı.

PARTNERNişantaşı'nda panik! Yüzünü böyle kapattı...Nişantaşı'nda panik! Yüzünü böyle kapattı...
Türkiye’de e-ticaret pazar hacmi 42.2 milyar liraya ulaştıTürkiye’de e-ticaret pazar hacmi 42.2 milyar liraya ulaştı
Nielsen: Hızlı tüketimde eğilimler değiştiNielsen: Hızlı tüketimde eğilimler değişti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bursa ihracat siyah incir

En Çok Okunan Haberler

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

Emeklilere memurluk yolu görüldü

Emeklilere memurluk yolu görüldü

Gıda devi Yörsan'dan konkordato başvurusu

Gıda devi Yörsan'dan konkordato başvurusu

Emekliler de kredi yapılandırması istiyor

Emekliler de kredi yapılandırması istiyor

İki ili birbirine bağlayacak olan Zigana Tünelinde sona yaklaşılıyor

İki ili birbirine bağlayacak olan Zigana Tünelinde sona yaklaşılıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye’de e-ticaret pazar hacmi 42.2 milyar liraya ulaştı

Türkiye’de e-ticaret pazar hacmi 42.2 milyar liraya ulaştı

Nielsen: Hızlı tüketimde eğilimler değişti

Nielsen: Hızlı tüketimde eğilimler değişti

Dünyanın en popüler meyvesi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Dünyanın en popüler meyvesi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Müzikseverler yeni JBL GO+ kablosuz hoparlörle buluştu

Müzikseverler yeni JBL GO+ kablosuz hoparlörle buluştu

ATAMALAR - Shell, arabam.com, Danone, Diversey, Hizza Pizza, Marsh

ATAMALAR - Shell, arabam.com, Danone, Diversey, Hizza Pizza, Marsh

Cumhuriyet Üniversitesi'nden enflasyonla mücadele kampanyasına destek

Cumhuriyet Üniversitesi'nden enflasyonla mücadele kampanyasına destek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.