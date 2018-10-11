Siyah incir ihracatı 17 bin tona ulaştı

Özellikle Avrupa, Uzak Doğu ülkeleri ve Rusya'ya gönderilen incirde ihracat eylül sonu itibarıyla 17 bin tona ulaştı.

Uludağ Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği'nden (UYMSİB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan UYMSİB Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Senih Yazgan, "Bursa siyahı" olarak adlandırılan incirin dünyada kalitesini ispatlamış bir ürün olduğunu kaydetti.

Zaman zaman ihracat ve kesim tarihiyle ilgili çeşitli sorunlar yaşansa da bu yılın 9 ayında ülke geneli siyah incir ihracatının 17 bin tona ulaştığını aktaran Yazgan, şunları ifade etti:

"Biz ihraç ve kesim tarihi öncesinde bir satış yapılmasını istemiyoruz ancak maalesef buradan kesim tarihi öncesinde Aydın'a gönderilip, ihraç edildiğini biliyoruz. Erken açma konusunda hep bir ısrar ve baskıya maruz kalıyoruz ancak yıl sonundaki ihracat rakamları bize nerede doğru, nerede yanlış yaptığımızı gösteriyor. 2017'de yıllık ortalama rakamımız 2,87 dolar, Bursa'da ise 3,08 dolar iken, bu sene bu rakamların oldukça düştüğünü görüyoruz. Demek ki, erken açmanın bizlere de sizlere de faydası yok."