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Siyah incirde ihracat başladı

FİNANS HABERLERİ  | 29.07.2019 14:19 | Son Güncelleme

İşletmeci Bayram Öncan: - "Siyah incir hasadı bölgemizde başladı. Bu ürünleri İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, Rusya, Dubai ve Hong Kong'a sevk ediyoruz. Şu an ihracatımıza başladık" - "İngiltere kraliyet ailesinin siyah inciri çok beğenmesinden dolayı o bölgeden oldukça talep alıyoruz"

Ege Bölgesi'nin önemli tarımsal ürünlerinden ve İngiltere kraliyet ailesinin de sofralarında yer alan siyah incirde ihracat başladı.

Türkiye'de ilk hasadın yapıldığı yerlerden birisi olan Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde sabahın erken saatlerinde incir bahçelerine giden işçiler tarafından toplanan incirler, kasalara konulup fabrikalara götürülüyor.

Burada boyutlarına göre ayrılan ve kasalama işlemi yapılan incirler ihracata hazır hale getiriliyor.

Tayanç Tarım ve Gıda Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketinin sahibi Bayram Öncan, talebin yoğun olduğunu söyledi.

Günlük yaklaşık 15 ton ihracatlık siyah incir işleyeceklerini aktaran Öncan, "Bu ürünlerin, gelen taleplere göre gerek hava yolu gerekse de kara yolu ile sevkiyatını gerçekleştiriyoruz." dedi.

Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesine siyah inciri ihraç ettiklerini kaydeden Öncan, "Siyah incir hasadı bölgemizde başladı. Bu ürünleri İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, Rusya, Dubai ve Hong Kong'a sevk ediyoruz. Şu an ihracatımıza başladık. İngiltere kraliyet ailesinin siyah inciri çok beğenmesinden dolayı o bölgeden oldukça talep alıyoruz." diye konuştu.

Geçen sezon verilerine göre, 39 milyon dolarlık yaş incir ihracatının 35 milyon dolarını siyah incirin oluşturduğunu belirten Öncan, "Bu sene rekoltenin geçen yıla oranla biraz daha artmasını bekliyoruz. Mevsimler oldukça iyi gidiyor. Sezonun önceki yıllara oranla bir hafta gecikmeli başlamasına rağmen ürünlerimiz oldukça kaliteli. Biraz daha farklı bir ihracat bekliyoruz bu sezon." ifadelerini kullandı.

Üretici Ahmet Kumaş da siyah incirde hasat döneminin oldukça iyi başladığını dile getirerek, sezonun verimli ve kaliteli geçmesini istediklerini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
hasat ihracat siyah incir

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