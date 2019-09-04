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"Siyaset bilimi okuyanlar bile programlama öğreniyor"

FİNANS HABERLERİ  | 04.09.2019 11:04 | Son Güncelleme

TOBB ETÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Oğuz Ergin: - "Dünyada veri bilimi artık her alana girdi. Siyaset bilimi okuyanlar bile programlama ve matematik öğreniyor" - "Yapay zeka için atılacak ilk adım iyi bir matematik eğitimi" - "Gençler boş zamanlarında programlama dili öğrensin"

SEFA ŞENGÜL - TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Oğuz Ergin, dünyada veri biliminin artık her alana girdiğini belirterek, "Siyaset bilimi okuyanlar bile programlama ve matematik öğreniyor." dedi.

Ergin, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığınca liselerde verilmesi için hazırlık yapılan yapay zeka eğitimine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bu düzeyde yapay zeka için atılabilecek ilk adımın iyi bir matematik eğitimi olabileceğini ifade eden Ergin, gençlerin her alanda uzmanlaşmak için matematiği öğrenmesinin ve algoritmik düşünce yeteneği kazanmasının, onlara çalışacakları sektörde yetkinlik kazandıracağını söyledi.

Ergin, veri biliminin geldiği noktaya işaret ederek, "Dünyada veri bilimi artık her alana girdi. Siyaset bilimi okuyanlar bile programlama ve matematik öğreniyor. Örneğin ABD'de siyaset bilimi okuyan bir kişi programlama ve matematik derslerini zorunlu olarak alıyor, büyük miktardaki veriyi işleyerek, politika oluşturacak, kararlara destek olacak bilgiyi oluşturmaya çalışıyor. Bu konuları lise düzeyinde öğrenmek gençlerimize hayatın her alanında alacakları kararlarda yardımcı olacaktır." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığının yapay zeka üzerinde çalışacak üstün yetenekli öğrenciler için lise düzeyinde bir müfredat hazırladığına dikkati çeken Ergin, "Bu müfredat oldukça kapsamlı, üniversite düzeyinde görülecek birçok konuyu lise düzeyine indiriyor. Ben tüm bilgisayar mühendisliği müfredatını öğrencilerin lise düzeyinde görmeleri yerine matematik temellerinin sağlam atılmasının ve iyi bir programlamaya giriş eğitimi verilmesinin yararlı olacağını düşünüyorum." değerlendirmelerinde bulundu.

- Gençlere "programlama dili" önerisi

Gençlere boş zamanlarında programlama dilini öğrenmeleri ve basit veri işleme araçlarını kullanarak küçük algoritmaları çalıştıracakları programları kullanmalarını öneren Ergin, şöyle konuştu:

"Bu alanda çalışacak bir kişinin yalnızca bir bilgisayarı olması yeterli. Artık veri tablolarını tutmak için kullanılan programlar Google gibi şirketler tarafından ücretsiz internet üzerinden sağlandığı için, yalnızca buradan edinecekleri bilgiyle bile herhangi bir ek ücret ödemeden, herkes evinde yapay zeka üzerinde çalışmaya genç yaşta başlayabilir. Gençler boş zamanlarında programlama dili öğrensin."

Programlamaya giriş derslerinin lise müfredatında yer almasının öğrencilerin analitik düşünme yeteneklerini artıracağını ve onları yapay zeka gibi alanlara daha iyi hazırlayacağını vurgulayan Ergin, gelecek dönemde bu alanda eğitim gören öğrencilerin yeterliliklerini ölçmek için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji'den sonra yeni bir alan olarak Bilgisayar Bilimleri ve Programlama üzerine sorular sorulmasının da seçenek olarak değerlendirilebileceğini bildirdi.

- "Veri bilimi tüm alanlarda kullanılacak"

Ergin, yapay zeka ve derin öğrenme yöntemlerinin yalnızca bilgisayar bilimleri değil, diğer alanlarda çalışacak öğrenciler için de yararlı olduğuna işaret ederek, "Veri işleyen, büyük veriyle çalışılan her alanda bu yöntemler yararlı olacaktır. Örneğin iktisat alanında çalışan bir kişi borsa ya da ekonomi verisi üzerinde bu yöntemleri kullanırken, siyaset bilimi alanında çalışan bir kişi ülkelerin değişik alanlardaki politikalarını üretmeye yardımcı olacak bilgilerin üzerinde çalışacaktır." dedi.

Son zamanlarda dünyada doğrudan yapay zeka konusunda deneyimli insan yetiştirmek amacıyla programların açıldığını anımsatan Ergin, ABD'deki Massachusetts Institute of Technology (MIT) Üniversitesinin, hesaplama ve yapay zeka fakültesi açmaya ve bu alandaki tüm programlarını tek çatı altında toplamaya karar verdiğini, gelecek dönemde doğrudan yapay zeka ve veri bilimi alanında nitelikli eleman yetiştiren programların sayısının artacağını kaydetti.

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Müfredat Prof. Dr. Oğuz Ergin programlama dili TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi veri bilimi yapay zeka

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