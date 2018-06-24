"Siyasi istikrarın güçlenmesi güçlü ekonominin önünü açacak"

Burkay, seçimler öncesinde Türkiye'nin istikrarına ve bağımsızlığına yönelik girişimlerin Türk milletinin feraseti sayesinde yine boşa çıktığını belirterek, "Tüm yaşanan olumsuzluklara rağmen ülkemiz 2018 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7,4'lük bir büyüme performansı göstererek OECD ülkeleri arasında birinci sırada yer aldı. Milli ekonomi hamlesiyle her alanda daha iddialı bir ülke konumuna geldik. 24 Haziran seçimleriyle bürokrasinin en aza indirgendiği bu yeni dönemde hayata geçirilecek yapısal reformlarla ülkemiz hedeflerine daha hızlı koşacaktır." ifadelerini kullandı.

Seçimlerin Türkiye'nin demokratik gelişimi ve ekonomik kalkınmasıyla birlikte küresel gücünü arttırması adına dönüm noktası niteliğinde olduğunu vurgulayan Burkay, yeni hükümet sistemiyle Türkiye için yeni bir dönemin kapılarının aralandığını ifade etti.

- "Çok daha parlak bir geleceği birlikte inşa edeceğiz"

Türkiye'nin gerek ekonomik kalkınmasına ivme kazandırmak gerekse demokratik kazanımlar noktasında yeni anayasayla beraber çok önemli düzenlemeler yapıldığını vurgulayan Burkay, şunları kaydetti:

"Yeni hükümet sistemiyle ülkemiz yeni bir atılım döneminin kapılarını aralamış oldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine doğru ilerlemeyi sürdürecek Türkiye, 25 Haziran sabahıyla birlikte daha hızlı ve kararlı adımlar atacak. Siyasi istikrarın güçlenmesi daha da güçlü bir ekonominin önünü açacak. Artık önümüzde ülkemiz ve milletimiz için belirsizliklerin ortadan kalktığı bir dönem var. Yeni yatırımlarla birlikte üretimden ihracata, sanayiden istihdama kadar her alanda güçlü bir Türkiye için yeni bir sürece başlamış oluyor. Ülkemiz ve milletimiz için çok daha parlak bir geleceği birlikte inşa edeceğiz."

Burkay, Türkiye demokrasi tarihinin dönüm noktası olan seçimlerin ardından gündemin ilk sırasını yine ekonominin oluşturacağını belirterek, şunları aktardı:

"Yeni hükümetin göreve başlamasıyla birlikte en kısa sürede üretime, ihracata, yeni yatırımlara odaklanmamız çok önemli. İş dünyamızda heyecan oluşturan yeni reformların ve teşvik paketlerinin önümüzdeki dönemde de hayata geçirileceğine inanıyor, ülkemizin sürdürülebilir büyüme yolculuğunun daha sağlam adımlarla devam edeceği bu dönemin kentimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

