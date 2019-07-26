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Siyez buğdayı, Tosya pirinci ve Taşköprü sarımsağı üretiminde artış

FİNANS HABERLERİ  | 26.07.2019 12:35 | Son Güncelleme

Kastamonu'da üretilen ve Türkiye genelinde bilinen siyez buğdayı, Taşköprü sarımsağı ve Tosya pirincinin ekim alanları ile üretiminde artış yaşanıyor - Tarım ve Orman Müdürü Osman Yaman: - "Diğer illerimiz siyez buğdayı tarımını bırakırken, Kastamonu buradaki kaliteyi ve damak tadını görmüştür. Bu yüzden siyez ekimini bırakmamış ve yıllardır sürdürmektedir. 10 bin yıldır bu tohum elden ele dolaşarak, günümüze gelmiştir"

Kastamonu Tarım ve Orman Müdürü Osman Yaman, dünyaca tanınan ve "buğdayın atası" olarak nitelendirilen siyezin, Taşköprü sarımsağı ve Tosya pirincinin ekim alanlarının her geçen gün arttığını belirterek, "Diğer illerimiz siyez buğdayı tarımını bırakırken, Kastamonu buradaki kaliteyi ve damak tadını görmüştür." dedi.

Yaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Siyez buğdayı üretiminde son dönemde önemli artış var. İlimizde uzun yıllardan beri siyez buğdayı tarımı yapılmaktadır. Bundan 10 sene önce sadece İhsangazi ilçesi ve merkezde ekim yapılırken, bu yıl 10 ilçede ekilmeye başlandı. 10 sene evvel 5- 6 bin dekar alanda siyez ekimi yapılırken, bugün 40 bin dekarlara yaklaşılmış durumda. Ortalama verim ise dekara 250 kilogram civarında." diye konuştu.

Kastamonu'nun siyez üretimini hiç bırakmadığını anlatan Yaman, şunları söyledi:

"Diğer illerimiz siyez buğdayı tarımını bırakırken, Kastamonu buradaki kaliteyi ve damak tadını görmüştür. Bu yüzden siyez ekimini bırakmamış ve yıllardır sürdürmektedir. 10 bin yıldır bu tohum elden ele dolaşarak günümüze gelmiştir. Kastamonu bu kültürü yaşatmıştır."

Siyezin farklı şekillerde değerlendirildiğini belirten Yaman, "İlimizde yıllar önce siyezin yüzde 80'i hayvan yemi, yüzde 20'si bulgur ve un olarak değerlendiriliyordu. Şimdi durum tersine döndü. Artık yüzde sekseni bulgur, un, ezme, ekmek olarak kullanılmakta. Büyükşehirlerden çok büyük talep var, talepleri karşılamakta zorlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Buğdayın geçmişinin 10 bin yıl öncesine dayandığını ve "Buğdayın atası", "Hitit Buğdayı" olarak anıldığını belirten Yaman, siyez buğdayının genetiği değişmeyen özel bir ürün olduğunu kaydetti.

- Taşköprü sarımsağı

Taşköprü sarımsağının da ülke genelinde tanındığını aktaran Yaman, "İlimizde Hanönü, Taşköprü ve merkezde sarımsak tarımı yapılmaktadır. Esas merkezi Taşköprü olduğu için Taşköprü sarımsağı olarak anılır. Bu yıl 3 ilçemizde yaklaşık 27 bin dekar alanda sarımsak üretimi yapıldı. Ürün verimi de dekara bir ton civarında." dedi.

Yaman, "Taşköprü sarımsağı adeta bir ilaçtır. İçindeki selenyum miktarı oldukça fazladır. Ağzımıza aldığımızda bunu çok fazla hissediyoruz. O nedenle bu özel ürünün tadına bakanlar bir daha bırakmıyor. O nedenle ülkenin her noktasına Taşköprü sarımsağını pazarlıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

- Tosya pirinci

Tosya'nın pirinç üretiminde özel bir yere sahip olduğunu da anlatan Yaman, "Çeltik üretimi Hanönü ve Tosya olmak üzere 2 ilçemizde yapılıyor ama Tosya ön planda. Türkiye'nin ilk çeltik işleme fabrikası 1927 yılında Tosya'da kurulmuş. Burada ekim alanlarından çıkan saplarla enerji elde edilerek sistemin kendi kendini çevirmesi sağlanmış. Tosya'da 9 bin dekar alanda ekim yapılıyor. Her geçen gün de ekim alanları artıyor." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kastamonu Siyez buğdayı taşköprü sarımsağı

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