Siyez buğdayı, Tosya pirinci ve Taşköprü sarımsağı üretiminde artış

Kastamonu Tarım ve Orman Müdürü Osman Yaman, dünyaca tanınan ve "buğdayın atası" olarak nitelendirilen siyezin, Taşköprü sarımsağı ve Tosya pirincinin ekim alanlarının her geçen gün arttığını belirterek, "Diğer illerimiz siyez buğdayı tarımını bırakırken, Kastamonu buradaki kaliteyi ve damak tadını görmüştür." dedi.

Yaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Siyez buğdayı üretiminde son dönemde önemli artış var. İlimizde uzun yıllardan beri siyez buğdayı tarımı yapılmaktadır. Bundan 10 sene önce sadece İhsangazi ilçesi ve merkezde ekim yapılırken, bu yıl 10 ilçede ekilmeye başlandı. 10 sene evvel 5- 6 bin dekar alanda siyez ekimi yapılırken, bugün 40 bin dekarlara yaklaşılmış durumda. Ortalama verim ise dekara 250 kilogram civarında." diye konuştu.

Kastamonu'nun siyez üretimini hiç bırakmadığını anlatan Yaman, şunları söyledi:

"Diğer illerimiz siyez buğdayı tarımını bırakırken, Kastamonu buradaki kaliteyi ve damak tadını görmüştür. Bu yüzden siyez ekimini bırakmamış ve yıllardır sürdürmektedir. 10 bin yıldır bu tohum elden ele dolaşarak günümüze gelmiştir. Kastamonu bu kültürü yaşatmıştır."