Siyez buğdayı ve Taşköprü sarımsağı ekim alanlarında artış

Kastamonu'da, "buğayın atası" olarak nitelendirilen siyez buğdayı ve Taşköprü sarımsağının ekim alanları ve üretimi artıyor.

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Güray Koçak Toplantı Salonu'nda "3. Tarım Şurası Paydaş Toplantısı" gerçekleştirildi.

Vali Yaşar Karadeniz, toplantıda yaptığı konuşmada, kentte geliştirilen projeler, sağlanan destekler ve çiftçilerin gayretleriyle, tarımsal üretimin arttığını ifade etti.

"Üretim sahamızı düşündüğümüzde daha almamız gereken uzun yolun olduğunu bilmemiz lazım." diyen Vali Karadeniz, birim alandan elde edilen verimin arttırılması başta olmak üzere tarımsal üretimle ilgili tüm unsurları eylem planına çevirmek, bunları uygulamaya koymak ve uygulama sürecini de takip etmenin önemini anlattı.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik de Türkiye'nin tarımsal üretimde önemli mesafe aldığını, et üretimindeki artışa paralel olarak artan nüfusla et tüketiminin de yükseldiğini aktardı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Yaman ise Kastamonu'nun iki önemli tarımsal ürünü siyez buğdayı ve Taşköprü sarımsağı hakkında bilgi verdi.