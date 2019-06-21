Skytrax'tan TAV primeclass'a ödül

İSTANBUL (AA) - TAV İşletme Hizmetleri tarafından işletilen Frankfurt "primeclass" Lounge, dünyanın en kapsamlı yolcu memnuniyeti araştırmasını gerçekleştiren Skytrax'ın en iyi 10 bağımsız özel yolcu salonu listesinde yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TAV Havalimanları'nın iştiraki TAV İşletme Hizmetleri'nin Frankfurt Havalimanı'nda işlettiği primeclass Lounge dünyanın en iyileri arasında gösterildi.

Skytrax tarafından 100'den fazla ülkeden 21,6 milyon yolcunun katılımıyla düzenlenen ankete ilk kez katılan TAV, en iyi bağımsız özel yolcu salonları listesinde yedinci sırada yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV İşletme Hizmetleri Genel Müdürü Bora İşbulan, şunları kaydetti:

"Dünyanın en yoğun havalimanlarından biri olan Frankfurt'ta işlettiğimiz özel yolcu salonunun yolcuların seçimiyle ödüllendirilmesinden büyük mutluluk duyduk. TAV İşletme Hizmetleri olarak bugün 24 ülkede 42 havalimanında 83 yolcu salonu işletiyoruz. TAV primeclass markası ile misafirlerimizin ihtiyaç ve beklentilerini yakından takip ederek geliştirdiğimiz yolcu salonlarında yılda yaklaşık 8 milyon yolcuya hizmet veriyoruz. Frankfurt Havalimanı bünyesinde yer alan primeclass Lounge mimari tasarım konsepti, kentin geleneksel mimari yapısı, dokusu, öğeleri ve yapı malzemeleri incelenerek geçmişten günümüze süregelen kültürel mimari değerlerin çağdaş bir sentezi olarak biçimlendirildi.