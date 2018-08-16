Smart Future Expo 14-15 Kasım'da düzenlenecek

İSTANBUL (AA) - Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) tarafından 14-15 Kasım'da Smart Future Expo 2018 Akıllı Teknolojiler Zirve ve Sergisi düzenlenecek.
ASKON'un açıklamasına göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteğiyle İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek etkinlikte, yapay zeka, bulut bilişim, IoT ve büyük veri gibi geleceğin dünyasını şekillendiren teknolojiler konuşulacak.
"Dönüşerek Daha Güçlüyüz" sloganıyla düzenlenecek organizasyonda yerel yönetimler, üniversiteler ve sektör lideri firmaları yerini alacak.
Etkinlikte, Sanayinin Dönüşümü, Akıllı Şehir ve Yapı ile Girişimcilik temaları eş zamanlı olarak işlenerek bilişim, yazılım, otomasyon, elektronik ve şehircilik başta olmak üzere gelişen IoT, yapay zeka, bulut bilişim ve büyük veri gibi geleceğin dünyasını şekillendiren akıllı teknolojilere değinilecek.
Organizasyona bakanlıkların yanı sıra İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İstanbul Ticaret Odası (İTO), Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu (MAKFED), Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği (ENOSAD), Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği (TET) ve Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) tarafından destekleniyor.
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- "Tek çıkış noktası yüksek teknoloji"
Açıklamada etkinliğe ilişkin değerlendirmeleri yer alan ASKON Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, ülkelerin büyümesi ve kalkınması için tek çıkış̧ noktasının yüksek teknoloji üretiminden geçtiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Küresel rekabet bugün ve gelecekte bilgiyi ve bilimi üretenlerin arasında gerçekleşecek. Hemen tüm sektörlerin teknoloji ve dijitalleşme ile dönüşümünü gerçekleştirebilmesinin yanında bilim ve teknoloji üretiminin temel motivasyon noktası olması zorunlu hale geldi. Teknolojiyi yalnızca kullanan değil üreten ve ileri düzeye taşıyan ülkeler geleceği kurabilir. Milli değerlere bağlı yapımız ve yerli olmayı önemseyen misyonumuz ile ülkemizin dijital ve akıllı yeni dünya düzeninde söz sahibi olabilmesi için bilim ve teknoloji üretiminde yepyeni bir vizyon oluşturma amacıyla yola çıktık. Bu alanda topyekun bir seferberlik başlatmanın zamanının geldiğine, konumundan dolayı pek çok noktada dünyanın çeşitli uçlarını bir araya getiren Türkiye’nin bilim ve teknoloji üretiminde de söz sahibi olması gerektiğine inanıyoruz."
Cesur, Türkiye ekonomisinin dijitalleşme dalgasını yakalayarak yüksek katma değerli teknoloji üreten dijital bir ekonomiye dönüşmesi için çözüm platformu oluşturmak amacıyla Smart Future Expo'yu düzenlediklerini bildirdi.
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