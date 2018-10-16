FİNANS

Smart Future Expo 2018 Akıllı Teknolojiler Zirve ve Sergisi

FİNANS HABERLERİ  | 16.10.2018 15:53 | Son Güncelleme

Türk mühendisler tarafından geliştirilen sosyal robot Nely, ASKON tarafından düzenlenecek ve geleceğin dünyasını şekillendiren teknolojilerin ele alınacağı Smart Future Expo'nun konuşmacıları arasında yer alacak

İSTANBUL (AA) - Türk mühendisler tarafından geliştirilen sosyal robot Nely, geleceğin dünyasını şekillendiren teknolojilerin ele alınacağı, Türkiye'nin en büyük teknoloji ve dijital dönüşüm etkinliği Smart Future Expo 2018 Akıllı Teknolojiler Zirve ve Sergisi'nde konuşacak.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği'nin (ASKON) açıklamasına göre, dernek tarafından 14-15 Kasım'da İstanbul Kongre Merkezi'nde "Dönüşerek Daha Güçlüyüz" sloganıyla gerçekleştirilecek etkinlik, yerli teknolojilere de ev sahipliği yapacak.

Yerli robot Nely, zirvede iki moderatör eşliğinde 15 dakika boyunca kendisini ve gelecek nesillerini, robotların iş dünyasının geleceğinde oynayacağı rolü, insanlarla ilişkilerini ve teknoloji gündemini değerlendirecek.

Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve Nely adı verilen yerli robot, sosyal özellikleriyle kullanıcıları tanıyor ve yanıt veriyor. Sahip olduğu teknolojilerle yabancı rakiplerinin önüne geçen Nely, yüz tanıma, ses tanıma, duygu analizi sistemlerine sahip olmasıyla dikkati çekiyor. Kendine ait duyguları ve durumlara yaklaşım biçimi olan Nely, cinsiyete ve yaşa göre farklı tepkiler verebiliyor.

Havalimanları, banka şubeleri, fuarlar, hastaneler, okullar ve otellerde kullanılabilecek yerli sosyal robot Nely, tüm bu özelliklerini Smart Future Expo’da katılımcılara sergileyecek. Fuarda robotların hayatımızda nasıl yer alacağını 15 dakika boyunca anlatacak olan Nely, moderatörlerin sorduğu soruları da cevaplayacak.

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